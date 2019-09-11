Скандал произошел на встрече директора киевского горздрава Гинзбург с пациентами из-за закрытия отделения гастроэнтерологии в Киевской больнице №10

Скандал произошел на встрече директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург на встрече с пациентами из-за закрытия отделения гастроэнтерологии в Киевской больнице №10. Об этом сообщает корреспондент Українських новин с места событий\r\nПациенты, протестующие против закрытия ведущего в городе отделения гастроэнтерологии пришли выразить свой протест 9 сентября 2019 года к зданию Департамента здравоохранения на ул. Прорезной, 19.\r\nНа встрече кроме пациентов также присутствовал народный депутат, избравшийся по мажоритарному округу в Голосеевском районе Киева Александр Юрченко, который защищал права пациентов на получение гастроэнтерологической помощи. \r\nВ ходе встречи пациенты выразили решительный протест против закрытия отделения гастроэнтерологии, выразили недоумение по поводу совершенно непонятного перепрофилирования в отделение гепатологии, работа которого не регламентирована министерсвом здравоохранения, и которое должен был возглавить врач-хирург – квалификационные характеристки этой профессии не позволяют адекватно организовать и оказать медицинскую помощь по специальности "гастроэнтерология".\r\nБыло также высказано мнение, что закрытие отделения гастроэнтерология осуществляется с целью уволить с работы неугодных администрации больницы врачей. \r\nВ свою очередь, Гинзбург, была на стороне администрации Киевской больницы №10, выдвигала встречные претензии к пациентам, и настаивала на том, что решение о закрытии гастроэнтерологического отделения, путем его перепрофилирования в отеделие гепатологии, было принято на основании мнения неких экспертов, а присутствующие пациенты и врачи экспертами не являются.\r\n"Какая вам разница какое название у отделения?! После переформатирования количество предоставленных медицинских услуг возрастет, качество тоже!", - несколько раз повторила Гинзбург.\r\nТакже она обвинила врачей отделения в том, что они принимали пациентов по заявлению и оказывали им медицинскую помощь в нарушение порядка.\r\nВся дискуссии проходили на повышенных тонах, Гинзбург дополнительных аргументов в пользу своей позиции не приводила, ограничиваясь общими заверениями в улучшении качества медуслуг. Позицию главврача больницы №10 Данила Добуша – инициатора закрытия отделения гастроэнетрологии, Гинзубрг комментировать отказалась, как и то зачем главному врачу предпринимать попытки изменения структуры больницы на кануне своего ухода как руководителя.\r\nКонтракт главного врача Добуша истекает 20 сентября 2019 года. Требования протестующих пациентов были частично выполнены: как заявила Гинзбург, при проверке оказалось, что главный врач Д.Добуш неправильно оформил документы, в частности штатное расписание (!) по перепрофилированию, поэтому гастроэнтерологическое отделения пока продолжает функционировать.\r\nКак сообщали Українськi Новини ранее, главный врач Киевской городской клинической больницы №10 Данил Добуш издал приказ о закрытии отделение гастроэнтерологии, которое было единственным в Голосеевском районе Киева с последующим открытием на его базе отделения "гепатологии", функионирование которого не регламентирует ни один нормативный документ Министерства здравоохранения. Департамент здравоохранения г. Киева так и не ответил по существу на запрос о том, есть ли еще в какой-то киевской городской больнице отделение гепатологии, какими нормативными документами предусмотрена возможность создания гепатологических отделений, и каким образом будут получать гастроэнтерологическую помощь жители Голосеевского района.