Скандал произошел на встрече директора киевского горздрава Гинзбург с пациентами из-за закрытия отделения гастроэнтерологии в Киевской больнице №10

Скандал произошел на встрече директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург на встрече с пациентами из-за закрытия отделения гастроэнтерологии в Киевской больнице №10. Об этом сообщает корреспондент Українських новин с места событий

Пациенты, протестующие против закрытия ведущего в городе отделения гастроэнтерологии пришли выразить свой протест 9 сентября 2019 года к зданию Департамента здравоохранения на ул. Прорезной, 19.

На встрече кроме пациентов также присутствовал народный депутат, избравшийся по мажоритарному округу в Голосеевском районе Киева Александр Юрченко, который защищал права пациентов на получение гастроэнтерологической помощи.

В ходе встречи пациенты выразили решительный протест против закрытия отделения гастроэнтерологии, выразили недоумение по поводу совершенно непонятного перепрофилирования в отделение гепатологии, работа которого не регламентирована министерсвом здравоохранения, и которое должен был возглавить врач-хирург – квалификационные характеристки этой профессии не позволяют адекватно организовать и оказать медицинскую помощь по специальности "гастроэнтерология".

Было также высказано мнение, что закрытие отделения гастроэнтерология осуществляется с целью уволить с работы неугодных администрации больницы врачей.

В свою очередь, Гинзбург, была на стороне администрации Киевской больницы №10, выдвигала встречные претензии к пациентам, и настаивала на том, что решение о закрытии гастроэнтерологического отделения, путем его перепрофилирования в отеделие гепатологии, было принято на основании мнения неких экспертов, а присутствующие пациенты и врачи экспертами не являются.

"Какая вам разница какое название у отделения?! После переформатирования количество предоставленных медицинских услуг возрастет, качество тоже!", - несколько раз повторила Гинзбург.

Также она обвинила врачей отделения в том, что они принимали пациентов по заявлению и оказывали им медицинскую помощь в нарушение порядка.

Вся дискуссии проходили на повышенных тонах, Гинзбург дополнительных аргументов в пользу своей позиции не приводила, ограничиваясь общими заверениями в улучшении качества медуслуг. Позицию главврача больницы №10 Данила Добуша – инициатора закрытия отделения гастроэнетрологии, Гинзубрг комментировать отказалась, как и то зачем главному врачу предпринимать попытки изменения структуры больницы на кануне своего ухода как руководителя.

Контракт главного врача Добуша истекает 20 сентября 2019 года. Требования протестующих пациентов были частично выполнены: как заявила Гинзбург, при проверке оказалось, что главный врач Д.Добуш неправильно оформил документы, в частности штатное расписание (!) по перепрофилированию, поэтому гастроэнтерологическое отделения пока продолжает функционировать.

Как сообщали Українськi Новини ранее, главный врач Киевской городской клинической больницы №10 Данил Добуш издал приказ о закрытии отделение гастроэнтерологии, которое было единственным в Голосеевском районе Киева с последующим открытием на его базе отделения "гепатологии", функионирование которого не регламентирует ни один нормативный документ Министерства здравоохранения. Департамент здравоохранения г. Киева так и не ответил по существу на запрос о том, есть ли еще в какой-то киевской городской больнице отделение гепатологии, какими нормативными документами предусмотрена возможность создания гепатологических отделений, и каким образом будут получать гастроэнтерологическую помощь жители Голосеевского района.