Замминистра Лавренюк выстроил в МИУ коррупционную сеть, - СМИ

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк замешан в коррупционных схемах, поэтому не может оставаться на нынешней должности в министерстве.\r\nОб этом говорится в статье на сайте "Укррудпром", который принадлежит бывшему народному депутату, известному бизнесмену Константину Жеваго.\r\nТак, в речь идет о том, что у Лавренюка нет опыта управления транспортной сферой, поскольку он всю жизнь работал исключительно в силовых структурах – СБУ и МВД. Автор предполагает, что назначение в МИУ Лавренюка пролоббировал министр МВД Арсен Аваков, чтобы обеспечить контроль над финансовыми потоками.\r\nТакже в статье описывается схема, по которой Лавренюк контролировал прибыльные предприятия, находящиеся в юрисдикции Мининфраструктуры.\r\n"Сначала определялась цель — стратегическое предприятие в юрисдикции МИУ. Затем проводился анализ его финансово-экономической деятельности, объем закупок, размер затратной части, источники доходной части и т.д. Лавренюк заводил в компанию сотрудника под видом куратора со стороны СБУ. Полученные данные передавались через руководителя Управления экономической контрразведки для систематизации, а затем попадали к Лавренюку для принятия решения. Аналогичная работа проводилась через сеть так называемых "служб безопасности", которая была создана на предприятиях с подачи Лавренюка", - говорится в публикации.\r\nАвтор статьи утверждает, что у замминистра МИУ и подконтрольных ему силовиков были свои методы давления на руководителей предприятий – от уговоров до угроз и откровенных провокацией, когда директору могли подбросить деньги, чтобы уволить по статье.\r\nТакже в публикации перечислены отрасли, в которых Лавренюк наладил коррупционные схемы. Так, с его подачи были созданы разветвленные службы безопасности в Администрации морских портов Украины, в каждую из которых были назначены свои кураторы. Например, экономический блок этой службы курирует заместитель по операционной деятельности ГП АМПУ — Владимир Колосюк, отдел внутренней безопасности - заместитель по безопасности АМПУ и близкий соратник Лавренюка Сергей Гронский, антикоррупционный отдел - один из руководителей ГБР Алексей Нехорошев.\r\nКроме того, Юрий Лавренюк причастен к созданию коррупционной схемы по выведению денег из КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС), в реализации которой ему помогает директор Виктор Сударев. Суть махинации в том, что 10% корабельного сбора идет для так называемой организации спасения на море.\r\n"Еще одна схема, к которой имеет непосредственное отношение Юрий Лавренюк, связана со структурами Метинвеста и Портинвеста. С подачи Лавренюка они имеют льготные условия в порту “Южный”, в частности, им разрешили оплачивать за перевалку грузов меньше доллара с тонны. В свою очередь Метинвест и Портинвест не вмешиваются в хозяйственную деятельность МТП", - говорится в публикации.\r\nТакже с подачи замминистра инфраструктуры при АМПУ был создан филиал "Дноуглубительный флот", который возглавил лояльный к нему Сергей Бомчак.\r\n"Через филиал разыгрываются тендеры на дноуглубление, однако на самом деле эта структура сама проводит дноуглубительные работы, чтобы освоить средства, выделенные на закупку топлива, запчастей и т.д. Специалисты утверждают, что никакой необходимости в создании такого филиала не было. Из-за него с рынка ушли все иностранные дноуглубительные компании с новейшей техникой и современными технологиями, а вернулись отечественные предприятия со своим устаревшим флотом", - говорится в статье.\r\nПо словам автора, схемы, разработанные Лавренюком и его подчиненными, приносят немалый стабильный доход.\r\n"О каких суммах идет речь, можно только догадываться, учитывая, что, например, в порту Южный схемщики выставили конкретный прайс — 1 доллар с тонны грузов. В общем же, по данным наших источником, сумма откатов колеблется от 20 000 до 300 тысяч в месяц — в зависимости от размера предприятия, филиала и т.д. И это — обязательный план, не учитывая так называемых отдельных статей доходов", - говорится в публикации.\r\nПри этом Лавренюк и его подчиненные придумывают новые способы для собственного обогащения. В частности, в порту "Южный" распоряжением руководства появилось нововведение с явными признаками коррупции: судовладельцы должны будут доплачивать за дополнительную буксирную проводку от ворот порта до первого буя, хотя раньше это правило касалось исключительно суден определенной категории.\r\nВ завершении автор утверждает, что такой человек, как Лавренюк, не имеет права занимать высокую должность в министерстве инфраструктуры, поскольку запятнал себя коррупцией. А это бросает тень не только на МИУ, но и на Кабмин и всю власть целиком.\r\nКак сообщалось, 4 сентября Печерский райсуд Киева возобновил уголовное дело против Юрия Лавренюка, открытое по статье 1 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность"). Дело было открыто ГБР 4 января, однако 28 марта его закрыли. Сейчас суд решил возобновить дело на основании обращения, сделанного в апреле этого года. \r\n