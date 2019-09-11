Замминистра Лавренюк выстроил в МИУ коррупционную сеть, - СМИ

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк замешан в коррупционных схемах, поэтому не может оставаться на нынешней должности в министерстве.

Об этом говорится в статье на сайте "Укррудпром", который принадлежит бывшему народному депутату, известному бизнесмену Константину Жеваго.

Так, в речь идет о том, что у Лавренюка нет опыта управления транспортной сферой, поскольку он всю жизнь работал исключительно в силовых структурах – СБУ и МВД. Автор предполагает, что назначение в МИУ Лавренюка пролоббировал министр МВД Арсен Аваков, чтобы обеспечить контроль над финансовыми потоками.

Также в статье описывается схема, по которой Лавренюк контролировал прибыльные предприятия, находящиеся в юрисдикции Мининфраструктуры.

"Сначала определялась цель — стратегическое предприятие в юрисдикции МИУ. Затем проводился анализ его финансово-экономической деятельности, объем закупок, размер затратной части, источники доходной части и т.д. Лавренюк заводил в компанию сотрудника под видом куратора со стороны СБУ. Полученные данные передавались через руководителя Управления экономической контрразведки для систематизации, а затем попадали к Лавренюку для принятия решения. Аналогичная работа проводилась через сеть так называемых "служб безопасности", которая была создана на предприятиях с подачи Лавренюка", - говорится в публикации.

Автор статьи утверждает, что у замминистра МИУ и подконтрольных ему силовиков были свои методы давления на руководителей предприятий – от уговоров до угроз и откровенных провокацией, когда директору могли подбросить деньги, чтобы уволить по статье.

Также в публикации перечислены отрасли, в которых Лавренюк наладил коррупционные схемы. Так, с его подачи были созданы разветвленные службы безопасности в Администрации морских портов Украины, в каждую из которых были назначены свои кураторы. Например, экономический блок этой службы курирует заместитель по операционной деятельности ГП АМПУ — Владимир Колосюк, отдел внутренней безопасности - заместитель по безопасности АМПУ и близкий соратник Лавренюка Сергей Гронский, антикоррупционный отдел - один из руководителей ГБР Алексей Нехорошев.

Кроме того, Юрий Лавренюк причастен к созданию коррупционной схемы по выведению денег из КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС), в реализации которой ему помогает директор Виктор Сударев. Суть махинации в том, что 10% корабельного сбора идет для так называемой организации спасения на море.

"Еще одна схема, к которой имеет непосредственное отношение Юрий Лавренюк, связана со структурами Метинвеста и Портинвеста. С подачи Лавренюка они имеют льготные условия в порту “Южный”, в частности, им разрешили оплачивать за перевалку грузов меньше доллара с тонны. В свою очередь Метинвест и Портинвест не вмешиваются в хозяйственную деятельность МТП", - говорится в публикации.

Также с подачи замминистра инфраструктуры при АМПУ был создан филиал "Дноуглубительный флот", который возглавил лояльный к нему Сергей Бомчак.

"Через филиал разыгрываются тендеры на дноуглубление, однако на самом деле эта структура сама проводит дноуглубительные работы, чтобы освоить средства, выделенные на закупку топлива, запчастей и т.д. Специалисты утверждают, что никакой необходимости в создании такого филиала не было. Из-за него с рынка ушли все иностранные дноуглубительные компании с новейшей техникой и современными технологиями, а вернулись отечественные предприятия со своим устаревшим флотом", - говорится в статье.

По словам автора, схемы, разработанные Лавренюком и его подчиненными, приносят немалый стабильный доход.

"О каких суммах идет речь, можно только догадываться, учитывая, что, например, в порту Южный схемщики выставили конкретный прайс — 1 доллар с тонны грузов. В общем же, по данным наших источником, сумма откатов колеблется от 20 000 до 300 тысяч в месяц — в зависимости от размера предприятия, филиала и т.д. И это — обязательный план, не учитывая так называемых отдельных статей доходов", - говорится в публикации.

При этом Лавренюк и его подчиненные придумывают новые способы для собственного обогащения. В частности, в порту "Южный" распоряжением руководства появилось нововведение с явными признаками коррупции: судовладельцы должны будут доплачивать за дополнительную буксирную проводку от ворот порта до первого буя, хотя раньше это правило касалось исключительно суден определенной категории.

В завершении автор утверждает, что такой человек, как Лавренюк, не имеет права занимать высокую должность в министерстве инфраструктуры, поскольку запятнал себя коррупцией. А это бросает тень не только на МИУ, но и на Кабмин и всю власть целиком.

Как сообщалось, 4 сентября Печерский райсуд Киева возобновил уголовное дело против Юрия Лавренюка, открытое по статье 1 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность"). Дело было открыто ГБР 4 января, однако 28 марта его закрыли. Сейчас суд решил возобновить дело на основании обращения, сделанного в апреле этого года.