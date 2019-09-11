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11 сентября 2019, среда, 12:22 444
Экономика 2019-09-11T12:22:26+03:00
Українські Новини
Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины

Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины, - СМИ

Лоббирование снижение ценовых ограничений (price caps) на рынке электроэнергии осуществляется в интересах собственников крупных энергоемких предприятий и угрожает энергетическим коллапсом в стране уже осенью. Об этом идет речь в материале интернет-издания "Delo.ua" "Коломойский получил скидку".

 
В материале сообщается, что с 1 сентября тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей уменьшились на 21 коп/кВт-ч или 10-11%, а с октября намечено еще одно понижение тарифов. Такому решению Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг  предшествовали протесты работников ферросплавных и химических предприятий группы "Приват", которые требовали снижения тарифов, а также решения судов по искам компаний, принадлежащих Игорю Коломойскому.
 
"В июле Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями. С 1 августа он составил 312,14 грн/МВт -ч, что на 10% меньше предыдущего. А на заседании 30 августа одобрила проект постановления об очередном снижении тарифа "Укрэнерго" с 1 сентября 2019 года. За 1 мегаватт-час "Укрэнерго" будет получать 116,54 грн/МВт-ч. Таким образом, ферросплавщики, для которых цена электроэнергии является ключевым фактором маржинальности бизнеса, добились своего", - сообщает "Дело".
 
Однако новая власть продолжает искать способы дальнейшего снижения стоимости электроэнергии для крупных энергоемких  промпотребителей, находящихся в приватной собственности. Один из вариантов - изменение price caps (предельное ограничение цены электроэнергии) на внутрисуточном рынке - предлагается повысить ночной price caps в пределах 10%, а дневной  – снизить на 20%. Таким образом удастся удешевить электроэнергию для промышленности еще на 9%.
 
По информации издания, эта идея вызвала недоумение у представителей генерирующих компаний и отраслевых экспертов, которые подчеркивают, что рrice caps — это предельный ценовой ограничитель, покрывающий цену угля в 1714 грн за тонну. Что уже ниже цены реальных контрактов на импорт угля из США, ЮАР и Колумбии, колеблющихся в диапазоне 1800-1900 грн за тонну. Снижение ценовых ограничений может уже в ближайшее время привести к энергетическому коллапсу в стране, поскольку генерирующие компании фактически будут лишены возможности закупать уголь.
 
"Еще большее снижение price caps в угоду собственникам энергоемких отраслей промышленности закономерно приведет к энергетическому коллапсу уже осенью", - констатируют в материале издания "Дело".
 
Напомним, ранее энергоэксперт Дмитрий Марунич заявлял, что ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к убыточной работе ТЭС. А член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказал мнение, что это спровоцирует рост задолженности по зарплатам перед шахтерами, поскольку означает снижение стоимости угля в тарифе для ТЭС.
 
Руководство "Донбассэнерго" заявило, что возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления.

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