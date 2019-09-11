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11 сентября 2019, среда, 12:15 530 Видео
Бизнес 2019-09-11T12:18:52+03:00
Українські Новини
Заданный правительством рост экономики не возможен без инвестиций, роста промпроизводства и потребления в стра

Заданный правительством рост экономики не возможен без инвестиций, роста промпроизводства и потребления в стране, - Чернышов

Для достижения заданных параметров экономического роста правительство должно сосредоточиться на таких направлениях, как привлечение в страну инвестиций, рост промышленного производства и внутреннего потребления, а также обеспечение положительного сальдо внешней торговли.

Такие точки роста экономики назвал в своем выступлении на дискуссионной панели "Точки роста: где в Украине их искать?" – основатель  инвестиционной компании VI2 Partners Алексей Чернышов.

По словам эксперта, названная правительством цель в 40% роста экономики за 5 лет является сверхамбициозной. И для ее достижения необходимо сосредоточиться на ряде направлений.

В первую очередь, речь идет о притоке капиталов в страну. "То, что мы называем FDI – прямые иностранные инвестиции, которые должны создать необходимый капитал в стране", - заявил Чернышов.

"Далее очевидно, что это рост промышленного производства. Создание добавочной стоимости и, соответственно, рост экономики.  Третий блок – рост внутреннего потребления. Мы все знаем страны, которые за счет колоссального потребления поддерживают динамики своей экономики", - уверен он.

Кроме того, речь должна идти об обеспечении положительного внешнеторгового сальдо. "Положительное сальдо внешней торговли необходимо для того, чтобы двигаться в сторону 40%. Это обязательный параметр, без которого ничего не получится", - заявил эксперт.

По словам Алексея Чернышова, в Украине сейчас наблюдается ряд проблемных факторов, которые и определят дальнейшее развитие экономики. Так, даже 40% рост экономики позволит Украине лишь выйти на цифры 2013 года, но для этого экономика должна расти на 8+% каждый год, что достаточно сложно. "Мы имеем недоверие внешнего инвестора к среде. За 25 лет было сделано все, чтобы, как минимум, поставить доверие под вопрос. Мы имеем среду, при котором государство выступает больше жандармом и полицейским для бизнеса, нежели его поддерживает. Мы имеем не работающую эффективно судебную систему. И мы имеем многолетнюю очевидную коррупцию, которую следует преодолеть. Скорость преодоления этих ограничений по большому счету и определит дальнейшее развитие темпов и рычагов развития экономики, которые у государства есть", - уверен он.

По мнению Чернышова, для достижения целей правительство должно принимать в том числе непопулярные решения и использовать накопленный опыт успешных стран. "Мы имеем уникальную возможность, чтобы новая власть проявила себя максимально эффективно. Без ссылок на "мешающую оппозицию", на квотное правительство и т.д. Все карты в руках у нового президента, правительства и ВР", - заявил основатель  инвестиционной компании VI2 Partners.
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