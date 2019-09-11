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11 сентября 2019, среда, 12:13 130 Мнение
Силовые структуры 2019-09-11T12:14:06+03:00
Українські Новини
Изменения в КПК предусматривают возвращение норм советского кодекса 1960 года, - Пилипенко

Изменения в КПК предусматривают возвращение норм советского кодекса 1960 года, - Пилипенко

Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Изменения в КПК Украины включают нормы, которые существовали в советском кодексе 1960 года.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил представитель Украины в Венецианской комиссии (2013-2017 гг.), руководитель Украинского центра социально-правовых исследований Владимир Пилипенко.

В частности, он обратил внимание на то, что в законопроекте предусмотрены такие "улучшения": усиление роли прокуратуры, переход от соревновательного процесса, где прокурор и адвокат имеют равные права, к обвинительному.

"Чего стоит только то, что теперь незаконные акты следственных и детективов не смогут обжаловать в суд. Кроме того, только Генпрокурор сможет продлевать сроки расследования, хотя сегодня это делает исключительно суд, как и в каждом цивилизованном государстве", - рассказал юрист.

По его словам, все эти нововведения очень напоминают советский УПК 1960, который содержал неограниченный простор для злоупотреблений органов прокуратуры.

Учитывая это Владимир Пилипенко посоветовал депутатам перед тем, как голосовать за законопроект в целом, хорошо его вычитать.

"И важно посмотреть на выводы и рекомендации европейских экспертов, где предполагается, что уголовный процесс должен быть состязательным, а не обвинительным", - подытожил заслуженный юрист Украины.
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