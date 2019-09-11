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  • 18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"
11 сентября 2019, среда, 11:36 13
Пресс-центр 2019-09-11T12:15:01+03:00
Українські Новини
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их у

18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 сентября 2019 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

Спикеры:

  • Михаил Стрельников, глава Правления ВОО "Финансова грамота Украины";
  • адвокаты юридической компании "Николас";
  • потребители, пострадавшие от незаконных действий компании "Avistar".

Организаторы расскажут о взаимосвязи компании "Avistar" с коллекторами ФК "Гровинг Стейт" и о схемах работы этих компаний с ФГВФО, направленных на отъем за бесценок залогового имущества ликвидируемых банков. Также продемонстрируют видеоматериалы с доказательствами захватов квартир киевлян.

На пресс-конференцию приглашены народные депутаты, представители Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины и другие официальные лица, в том числе представители чешского посольства в Украине.

Аккредитация журналистов: centre@ukranews.com

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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