18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их у

18 сентября 2019 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

Спикеры:

Михаил Стрельников, глава Правления ВОО "Финансова грамота Украины";

адвокаты юридической компании "Николас";

потребители, пострадавшие от незаконных действий компании "Avistar".

Организаторы расскажут о взаимосвязи компании "Avistar" с коллекторами ФК "Гровинг Стейт" и о схемах работы этих компаний с ФГВФО, направленных на отъем за бесценок залогового имущества ликвидируемых банков. Также продемонстрируют видеоматериалы с доказательствами захватов квартир киевлян.

На пресс-конференцию приглашены народные депутаты, представители Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины и другие официальные лица, в том числе представители чешского посольства в Украине.

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