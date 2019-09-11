18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 сентября 2019 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"\r\n Спикеры:\r\n\r\n Михаил Стрельников, глава Правления ВОО "Финансова грамота Украины";\r\n адвокаты юридической компании "Николас";\r\n потребители, пострадавшие от незаконных действий компании "Avistar".\r\n\r\n Организаторы расскажут о взаимосвязи компании "Avistar" с коллекторами ФК "Гровинг Стейт" и о схемах работы этих компаний с ФГВФО, направленных на отъем за бесценок залогового имущества ликвидируемых банков. Также продемонстрируют видеоматериалы с доказательствами захватов квартир киевлян.\r\n На пресс-конференцию приглашены народные депутаты, представители Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины и другие официальные лица, в том числе представители чешского посольства в Украине. \r\nАккредитация журналистов: centre@ukranews.com\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж