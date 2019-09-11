ГАСИ Харьковской области шантажирует предприятия региона, - Иванов

Руководитель департамента Государственной строительной инспекции Харьковской области Дмитрий Пальчонков построил в регионе систему поборов с бизнеса, которая продолжает работать даже после президентских и парламентских выборов.

Об этом на "Цензор.нет" заявил журналист Сергей Иванов.

"В Харьковской области произвола ГАСИ приобрело фэнтезийных масштабов. Новый руководитель местной ГАСИ Дмитрий Пальчонков установил четкие "неофициальные" тарифы на услуги подчиненной ему организации. Все решения осуществляются только по указанию из Киева, и неважно, что именно ты строишь, законно или незаконно, главное - занес ты куда надо. Кроме поборов, Пальчонков ввел систему откровенного рейдерства и уничтожения конкурентов. Схема очень простая и старая как мир. Например, ГАСК узнает о потенциальной жертве - предпринимателе, который организовал производство, скажем мини-пивоварню. Инициируется донос от имени ручной ГОшки, на основании которого проводится проверка", - рассказывает журналист.

По его словам, в прошлом году в райцентре Дергачи открылась асфальтобетонная установка, которая поставляет асфальтобетон на важные объекты - например, на ремонт трассы Харьков-Ахтырка, Харьков-Мерефа-Лозовая. Предприятие проработало год, пока его не стала шантажировать ГАСИ.

"Пальчонков использует штатную схему с жалобой от "неравнодушных граждан". К процессу подключается ОО "Опора Украины", известная участием в рейдерстве под прикрытием местной прокуратуры. Возглавляют эту ОО два интересных персонажа - Андрей Гагун и Артем Кухтин. Гагун ранее работал в прокуратуре области и является зятем пресловутого первого заместителя прокурора области Суходубова. Кухтин обеспечивает силовую поддержку общественной организации с помощью охранной фирмы "Сапсан". Эти люди, демонстрируя заоблачный уровень общественного сознания, пишут обращения в адрес ГАСИ, в котором выражают крайнюю обеспокоенность тем, что завод работает без надлежащего согласования со стороны ГАСИ. Получив пас, ГАСИ начинает проверку и просто блокирует производство, несмотря на то, что асфальтобетонная установка - это не капитальная, а сборная, мобильная конструкция. В Украине таких установок десятки. Фактически это комплекс оборудования под открытым небом, который можно разобрать и перевезти на другую площадку или производственную базу.

Вся специфика дорожного строительства как раз и заключается в том, что мобильные заводы передвигаются по ремонтными бригадами. То есть ГАСИ имеет к этому бизнесу примерно такое же отношение, как ветеринарная инспекция. Но предприятию поставлены четкие условия - плати или закроем", - отмечает Сергей Иванов.

По словам журналиста, наличие в государственных контролирующих органах "пальчонкових" не позволит улучшить бизнес-климат в Украине.

"Ни президентские, ни парламентские выборы не изменили ситуацию в ГАСИ. Инспекция остается аномально коррумпированной клоакой, серьезно портит бизнес-климат в Украине. Сохранение на должностях вот таких "пальчонкових"- это в определенной степени маркер искренности задекларированных властью намерений преодолеть коррупцию. И уже очень скоро станет ясно, насколько эти намерения реалистичные", - резюмирует Сергей Иванов.

Напомним, эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба обвинил нового руководителя ГАСИ в Харьковской области в системной коррупции. "С первых дней работы Пальчонков начал душить строительный бизнес и устанавливает тарифы. Эти факты можно проверить через электронную систему регистрации разрешительных документов, которая должна была стать барьером против коррупции, а теперь работает в ручном режиме. Присвоение номеров происходит только по отмашке из Киева. И неважно, что и как ты строишь, главное занес ли куда надо ", - заявил эксперт.