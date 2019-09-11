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11 сентября 2019, среда, 10:40 571
Экономика 2019-09-11T12:45:03+03:00
Українські Новини
Закарпатское Мужиево просит Президента защитить его от рейдеров и коррумпированных судей

Закарпатское Мужиево просит Президента защитить его от рейдеров и коррумпированных судей

Председатель закарпатского села Мужиево Василий Фицай написал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором просит Президента Украины о короткой пятиминутной встрече из-за рейдерских атак. Об этом сообщает Мукачево.нет.

Председатель села сообщил, что у общины забирают землю, а люди могут потерять работу на только что построенной обогатительной фабрике, которую в Мужиево построил американский инвестор - компания "Авеллана Голд" (Avellana Gold).

"Сейчас нашу судьбу решают судьи Оксана Ремецкая и Олег Васьковский, которые говорят, что все их действия согласованы на самом высоком уровне", - пишет сельский председатель Мужиева Василий Фицай. В письме президенту Владимиру Зеленскому он отметил, что "полгода назад появились люди, которые пытаются с помощью судей забрать землю и заблокировать работу предприятия", которое платит за аренду земли, проложило дорогу и помогает детсаду и школе.

В мае этого года депутаты сельсовета села Мужиево уже обращались в Кабинет Министров, в которой информировали, что у сельской общины через суды хотят забрать землю. Они отметили, что компания "Гофер Майнинг" (Gofer Mining PLC), атакующая село и предприятие, созданно людьми, которые задолжали селу за аренду той же земли, лишили людей работы и довели до банкротства предприятие "Закарпатполиметаллы", которое здесь когда-то работало.

Ранее председатель сельсовета Мужиева именно с ними связывал попытку физического захвата фабрики "Авеллана Голд" 1 июня 2019 года. Неизвестные люди, в частности, лично угрожали Василию Фицай физической расправой, о чем он написал заявление о преступлении.

Американский инвестор и генеральный директор "Авеллана Голд" Брайан Сэвэдж недавно в своем видеообращении назвал рейдеров из "Gofer Mining PLC" и близких к ним структур "опытной группой преступников, имеющих целью навредить Avellana Gold и пользующихся поддержкой коррумпированных судей и чиновников". 

Сельский голова Мужиева просит Президента о встрече, чтобы напрямую рассказать о судейском произволе. По его словам, аргументы сельской общины и реального инвестора-работодателя люди в мантиях просто игнорируют.

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