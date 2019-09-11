0,3 млн человек остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе во Львове

0,3 млн человек остались с 4:00 11 сентября без водоснабжения из-за аварии на водопроводе во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Авария произошла на ул. Демнянской, прорвало трубу диаметром 350 мм на глубине 4 метра.

В результате аварии полностью без водоснабжения остался крупнейший район Львова – Сиховский, а также Франковский район и часть Зализнычного района.

Ведутся ремонтные работы, ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 12 сентября.

Во Львове проживает 0,7 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, около 20 тыс. жителей Львовской области 4 сентября остались без водоснабжения в результате аварии на водонасосной станции в селе Шкло (Яворовский район, Львовская область).