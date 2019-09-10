Если парламент провалит импичмент, то председатель Рады должен принести извинения Президенту, - проект закона

Законопроект об импичменте Президента, который сегодня, 10 сентября, приняла Верховной Рады предусматривает извинение перед Президентом в случае непринятия постановления об импичменте.

Об этом говорится в законопроекте №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", за который в целом проголосовали 245 депутатов Рады при минимально необходимых 226.

В проекте закона отмечается, что в случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте, то председатель Рады от имени парламента должен принести извинения Президенту.

Как сообщали Українські Новини, эксперт команды кандидата в Владимира Зеленского по правоохранительной сфере Денис Монастырский называл первоочередными законопроекты об импичменте Президента и о временной следственной комиссии парламента.

Еще 29 мая Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

Тем временем Верховная Рада уже приняла закон о следственных комиссиях, который открывает дорогу для импичмента.