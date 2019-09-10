ГБР закрыло дело против замминистра инфраструктуры Лавренюка, но суд его возобновил

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту служебной халатности заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, однако суд возобновил расследование.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

10 апреля в Печерский районный суд Киева обратился гражданин с просьбой отменить решение ГБР о закрытии дела в отношении Лавренюка, которое было открыто 4 января по части 1 ст. 367 Уголовного кодекса во время занятия им должности исполняющего обязанности министра инфраструктуры.

28 марта текущего года дело было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

4 сентября суд постановил отменить постановление ГБР о закрытии дела в отношении Лавренюка и возобновить расследование.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали завести дело по факту служебной халатности Полторака.

Также против Луценко и Матиоса суд обязал НАБУ начать расследование злоупотреблений и халатности.