Верховный Суд оставил в силе приговор Крысина к 5 годам тюрьмы

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил в силе приговор к 5 годам тюрьмы, вынесенный руководителю "титушек" Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, который пыталась обжаловать защита Крысина.

Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы, передают Українськi Новини.

"Верховный Суд сегодня (10.09) отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитников Юрия Крысина", - сказано в нем.

Приговор апелляционного суда, по которому он отбывает наказание, остается в силе.

Как сообщали Українськi Новини, Соломенский районный суд Киева постановил вернуть из колонии в Донецкой области в Киевское (Лукьяновское) СИЗО руководителя "титушек" Юрия Крысина, приговоренного к 5 годам лишения свободы за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Также защита Крысина обжаловала его приговор в Верховном Суде.

Ранее, 17 февраля 2014 года, Крысин, уроженец Горловки Донецкой области, согласился за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов собрать группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана. 18 февраля 2014 года около 21:00 в этот же день они с помощью светошумовой гранаты остановили автомобиль, в котором ехал Веремий, вытащили его из авто и избили битами. Один из "титушек" после этого выстрелил в журналиста.