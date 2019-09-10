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10 сентября 2019, вторник, 16:04 536
СМИ 2019-09-10T16:12:53+03:00
Українські Новини
В ОПЗЖ назвали политдавлением на СМИ инициативу "Слуги народа" о создании следственной комиссии по 3 телеканал

В ОПЗЖ назвали политдавлением на СМИ инициативу "Слуги народа" о создании следственной комиссии по 3 телеканалам

Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" встала на защиту свободы слова в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Сегодня украинская демократия и свобода слова вновь оказались под угрозой. Инициирование парламентской фракцией партии "Слуга народа" создания временной следственной комиссии (ВСК) для расследования деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и Zik – это неприкрытое политическое давление на независимые СМИ", – считают оппозиционеры.

Представители политсилы потребовали от власти на всех уровнях прекратить наступление на независимые СМИ, четко придерживаться Конституции и законов Украины, отказаться от средневековых практик борьбы с инакомыслием.

"В период выборов "слуги народа" пафосно обещали расцвет украинской демократии, прекращение практики политических преследований оппозиции и независимых СМИ, а также обеспечить плюрализм мнений в Украине. Но после победы и формирования в парламенте политического монобольшинства, партия власти тут же обрядилась в одежды средневековых инквизиторов. Очень быстро новые "слуги народа" начали двигаться по пути к тоталитарному режиму, который проложили их политические предшественники", – подчеркнули политики.

Парламентарии считают, что власть могла бы заниматься более важными вопросами, например, политическим урегулированием конфликта на Донбассе, снижением тарифов и цен, а также другими насущными проблемами.

"Вместо того чтобы защитить свободу слова в Украине, парламентская фракция партии власти присоединилась к "охоте на ведьм" и репрессиям, начатым Нацсоветом по телевидению и радиовещанию в отношении телеканалов NewsOne, "112 Украина" и Zik", – отметили представители политсилы.

Партия требует немедленно прекратить политическую расправу над независимыми СМИ в Украине.

"Считаем, что под надуманным предлогом, инициируя создание ВСК в парламенте, фракция партии "Слуга народа" идет на прямое нарушение норм Конституции. Такое решение подрывает закрепленные в Конституции гарантии на свободу мысли и слова, является прямым шагом к введению в Украине политической цензуры. Мы обращаемся к представителям посольств стран-партнеров, мониторинговым миссиям и представительствам международных организаций, профессиональным организациям журналистов с призывом незамедлительно дать оценку действиям партии власти", – заявили оппозиционеры.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" обещает, что будет до конца бороться за украинскую Конституцию, свободу слова и демократию.

"Ввести информационную инквизицию в Украине не получилось у Порошенко, не выйдет и у нового режима. Каждое неправовое решение будет оспорено в украинских и международных судах. Украина будет демократическим и правовым государством. Вместе с миллионами украинских граждан мы будем бороться за свободу слова, за Конституцию, за наши права. Мы победим!" – резюмировали в партии.

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