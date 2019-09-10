Бойко назвал раду "транзитным принтером" из-за нарушения процедуры голосования за закон об импичменте

Парламент не может быть "транзитным принтером" между Офисом президента и правительством. Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя голосование за законопроект №1012 "Об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичменте)", сообщает сайт платформы.

Он отметил, что оппозиционеры поддержали законопроект об импичменте только в первом чтении и только из-за его названия.

"На самом деле, уже был принят закон о временных следственных комиссиях, который открывает путь к импичменту. Поэтому механизм импичмента есть. Мы поддержали данный законопроект в первом чтении, но потом, когда его поставили на голосование в целом, это было грубым нарушением Регламента. Верховная Рада не имеет права голосовать без соответствующей процедуры за законопроект в целом после первого чтения. Поэтому в целом мы его не поддержали, ведь должны быть пройдены все необходимые процедуры. То, как сегодня насилуется парламент – это неправильно", – подчеркнул оппозиционный политик.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что требование "Оппозиционной платформы – За жизнь" остается неизменным – перед законом все должны быть равны: и президент, и народные депутаты, и судьи. "Ни у кого не должно быть неприкосновенности. Такова позиция нашей политической силы, и она неизменна", – сказал Юрий Бойко.

"Мы против того, чтобы Верховная Рада работала таким бешеным наскоком, не рассматривая законопроекты по существу. Парламент не может быть "транзитным принтером" между Офисом президента и правительством. У нас парламентско-президентская республика, и парламент должен иметь свое лицо и свою позицию", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он также отметил, что большинство законопроектов в повестке дня не отвечают требованиям граждан Украины. "Повестка дня насыщена законами, которые касаются возможной узурпации власти, её концентрации в руках президента, очередного реформирования правоохранительных органов. Но сегодня людей волнуют тарифы, завершение войны, снижение цен. И именно такими должны быть приоритеты Верховной Рады, а не какие-то имиджевые законопроекты, которые только создают пиар-шум", – резюмировал Юрий Бойко.