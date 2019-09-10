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10 сентября 2019, вторник, 13:40 562
Кабмин 2019-09-10T13:48:16+03:00
Українські Новини
За Гройсманом надо "подчищать" вопросы коммуналки, децентрализации, "Укрзализныци" и многое другое, – Сергей Ш

За Гройсманом надо "подчищать" вопросы коммуналки, децентрализации, "Укрзализныци" и многое другое, – Сергей Шахов

Сергей Шахов. Фото: znaj.ua
Сергей Шахов. Фото: znaj.ua

Исправить критические ошибки предыдущего правительства призвал премьер-министра народный депутат Сергей Шахов. Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телевизионном канале "Прямой", сообщила пресс-служба нардепа.

По его словам, новый Кабинет Министров Украины должен немедленно исправить 3 критические ошибки Гройсмана - снизить коммунальные тарифы, навести порядок в государственных компаниях и, наконец, завершить децентрализацию.

"Во-первых, если не снизить коммунальные тарифы, украинцы будут и дальше получать заоблачные платежки, а отрасль будет наращивать долги. Во-вторых, кадровых изменений требуют коррумпированная "Укрзализныця", "Укрпочта", которая постоянно просит дотации на свою деятельность, и "Нефтегаз", который работает в основном на премии своего руководства", - отметил нардеп.

В-третьих, отметил парламентарий, что необходимо срочно завершить одну из ключевых реформ - децентрализацию.

"Сотни общин ждут первые выборы. Кроме того, нужно инициировать внесение децентрализации в Конституцию", - подчеркнул Шахов.

По его мнению, перед тем, как выполнять свои обещания, новое правительство должно исправить ошибки предыдущего.

"В противном случае, новый Кабмин может быстро утратить поддержку украинцев", - подытожил Шахов.

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