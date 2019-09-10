Главой полиции Житомирской области стал Крупей

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергея Крупея.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nДо этого Крупей занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.\r\nКнязев во время представления нового руководителя управления отметил, что требует от личного состава ведомства не только неуклонного соблюдения законов государства, но и помогать обществу.\r\n"Прежде всего, мы должны понять, что мы с вами являемся сервисной службой, которая обязана слушать общество, слышать и помогать обществу. Потому что полиция Украины - это правоохранительный сервис для наших граждан и гостей", - подчеркнул глава Нацполиции.\r\nКнязев добавил, что каждый полицейский, в частности, каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его деятельности базируется на трех принципах.\r\n"Первый - уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй - уровень доверия личного состава лично к вам. И третий - это противодействие преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти", - подчеркнул глава Нацполиции.\r\nОн обратился к новому руководителю полиции Житомирской области с требованием неуклонно придерживаться указанных принципов в своей работе и эффективно выполнять поставленные задачи.\r\nВ свою очередь Крупей поблагодарил за оказанное доверие.\r\nОн отметил, что приоритетными направлениями работы для полиции Житомирской области является бескомпромиссная борьба с преступностью, обеспечение надлежащего правопорядка в регионе и тесное взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью.\r\nКрупей начал службу в органах внутренних дел с 1995 года.\r\nРаботал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковской области и Главного управления уголовного розыска МВД.\r\nС августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в августе Князев уволил некоторых начальников райотделений полиции в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с нелегальной добычей янтаря.\r\nРанее и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначили Васицкого.