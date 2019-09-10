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10 сентября 2019, вторник, 13:30 180
Силовые структуры 2019-09-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Главой полиции Житомирской области стал Крупей

Главой полиции Житомирской области стал Крупей

Сергей Крупей Фото: npu.gov.ua
Сергей Крупей Фото: npu.gov.ua

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергея Крупея.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

До этого Крупей занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Князев во время представления нового руководителя управления отметил, что требует от личного состава ведомства не только неуклонного соблюдения законов государства, но и помогать обществу.

"Прежде всего, мы должны понять, что мы с вами являемся сервисной службой, которая обязана слушать общество, слышать и помогать обществу. Потому что полиция Украины - это правоохранительный сервис для наших граждан и гостей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Князев добавил, что каждый полицейский, в частности, каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его деятельности базируется на трех принципах.

"Первый - уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй - уровень доверия личного состава лично к вам. И третий - это противодействие преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он обратился к новому руководителю полиции Житомирской области с требованием неуклонно придерживаться указанных принципов в своей работе и эффективно выполнять поставленные задачи.

В свою очередь Крупей поблагодарил за оказанное доверие.

Он отметил, что приоритетными направлениями работы для полиции Житомирской области является бескомпромиссная борьба с преступностью, обеспечение надлежащего правопорядка в регионе и тесное взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью.

Крупей начал службу в органах внутренних дел с 1995 года.

Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковской области и Главного управления уголовного розыска МВД.

С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Князев уволил некоторых начальников райотделений полиции в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с нелегальной добычей янтаря.

Ранее и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначили Васицкого.

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