НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам +" - Волынец

После смены руководства "Центрэнерго" начала закупать российский уголь по завышенной цене. Антикоррупционные органы должны вмешаться в ситуацию на госкомпании "Центрэнерго", которую искусственно доводят до банкротства. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии журналисту, передает Главком.



Лидер профсоюза горняков отметил, что в настоящее время госкомпания "Центрэнерго" закупает уголь по завышенной цене, которая значительно больше, чем рассчитанная по формуле "Роттердам +".



"Куплено угля в объеме 350 000 тонн марки П, то есть постное, у общества "Нефть Форс"по цене 1970 гривен, без НДС. Еще 20% добавим, это будет почти 2400. Это где 95 долларов. Это слишком дорого - сейчас межсезонье, спрос на уголь уменьшается в летний период и всегда цена падает. Можно проверить цены на Роттердаме на площадке. Формула "Роттердам +", она чем была полезной, что в летний период, согласно этой формуле, поддерживалась цена, когда она падала на европейских площадках. Это для того, чтобы государственные шахты могли успешно работать, чтобы выплачивали зарплату, чтобы не было нестабильности ", - заявил Волынец.



По его словам, после смены руководства "Центрэнерго", госкомпания начала закупать российский уголь по завышенной цене, а также под видом российского - уголь с оккупированных Россией украинских территорий.



"Изменился менеджмент. И стали поставлять на тепловые электростанции "Центрэнерго" угля как с оккупированной территории под видом российского, в частности фирма "Нефть Форс" со смешным уставным капиталом, а также усилились объемы поставки из Российской Федерации. И этот уголь засветилось, например, на обогатительной фабрике "Львовская угольная компания" в российских вагонах. А также у нас есть видео с Харьковской области о перевозке угля по территории Украины из Российской Федерации. Номера вагонов есть и номер поезда ", - сообщил Волынец.



В свою очередь эксперт Виталий Кулик в статье "Коломойский подбросил Уголька?" Утверждает, связанная с бизнесменом Коломойским компания "Нефть Форс" поставляет государственном "Центрэнерго" угля по цене на 40% выше, чем цена при расчете по формуле "Роттердам + ".



Нардеп Волынец считает, что правоохранительные органы должны разобраться в ситуации с закупкой угля "Центрэнерго" и продажей произведенной госкомпанией электроэнергии по заниженным тарифам отдельным предприятиям.



"Добровольно приняли решение в" Центрэнерго "снизить тариф до 1,6 гривны, а сейчас уже до 1,3 гривны. На определенные предприятия поставляется электроэнергия по низким ценам, создаются соответствующие преференции. И это все бьет по финансовому положению компании "Центрэнерго", которая по сути доводится до банкротства ", - сказал Волынец.



"Силовые структуры - НАБУ, Генпрокуратура, СБУ - должны были разобраться, почему искусственно останавливается, блокируется работа государственных шахт, везется угля из-за границы, из страны-агрессора, где легче сесть на потоки, на схемы, чем беспокоиться за своих шахтеров и чтобы функционировали шахтерские города ... ", - заявил нардеп Волынец, комментируя ситуацию в" Центрэнерго ".



Напомним, недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс" (уставный каптиал 1 тыс. грн), основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват ", которую контролирует олигарх Коломойский.



Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что государственная компания "Центрэнерго" является эпицентром коррупции, на которой зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго".



По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которая состоялась 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам +", дешевле, чем импортировать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена "Роттердам +" составляет 1,74 тыс грн с т, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за т, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за т.