Вместо преследования по делу "Роттердам+" НАБУ должно разобраться с коррупцией в государственном "Центрэнерго", - Москаль

Вместо преследования по делу "Роттердам+" НАБУ должно разобраться с коррупцией в государственном "Центрэнерго"

Антикоррупционные органы активно преследующие фигурантов "дела" Роттердам+", должны разобраться с коррупционными злоупотреблениями в госкомпании "Центрэнерго", которая закупает российский уголь по завышенным ценам в компании, связанной с Игорем Коломойским. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданский администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"На совещании в офисе уже нового президента было принято, что сама низкая цена - "Роттердам+", 1740 гривен. Сегодня государственная компания "Центрэнерго" закупает уголь у Российской Федерации по цене 2540 гривен. То есть, вместе с фирмой, имеющих ассоциации с Коломойским. И почему-то никто не возбуждает дело", - заявил Москаль.

Он также добавил, что "Центрэнерго" продает произведенную из угля электроэнергию по заниженным тарифам, тем самым нанося ущерб государству.

"И уже то электричество, которое с того угля, за 1,3 за 1 киловатт-час отпускают. Это ниже себестоимости, себе в убыток делают", - сообщил Москаль.

Ранее эксперт Виталий Кулик в статье "Коломойский подбросил уголька" утверждал, что при себестоимости электроенерии 1,9 грн за кВт-ч, "Центрэнерго" продает ее заводам Коломойского по 1,3 грн за кВт-ч.

По мнению Москаля, антикоррупционные органы должны обратить внимание на ситуацию в "Центрэнерго" и прекратить коррупционные злоупотребления в госкомпании.

"Но почему все молчат? Почему цены 1700, самая низкая цена, такая была большая - крик, шум. Когда сегодня из Колумбии возят уголь за 1900, а наши шахты продают за 2400. А мы сейчас, "Центрэнерго", изменили весь менеджмент, купив к России за 2500. Так извините. И никто это не видит, никто не говорит, что это коррупционный скандал. Давайте адресуем НАБУ, ГБР, новому генеральному прокурору - почему мы первое видим, а второе не видим?", - сказал Москаль.

Ранее политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", связанной с олигархом Игорем Коломойским. Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса под видом российского. В установленный законом срок Независимый профсоюз горняков Украины не получил ответа на свой запрос.

Напомним, ранее Москаль утверждал - дело относительно "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и рассыпется, если дойдет до суда.