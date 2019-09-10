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10 сентября 2019, вторник, 11:12 752
Экономика 2019-09-10T11:54:35+03:00
Українські Новини
Экс-глава НКРЭКУ показал мотивацию НАБУ по делу "Роттердам +"

Экс-глава НКРЭКУ показал мотивацию НАБУ по делу "Роттердам +"

Дело о "Роттердам +" необоснованно и политически мотивировано, НАБУ не имеет никаких доказательств. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.


Экс-глава НКРЭКУ отметил, что детективы НАБУ игнорируют решения судов, ранее доказали законность введения формулы "Роттердам +", а также предоставленных стороной защиты экспертиз и исследований, обосновывающих целесообразность введения в Украине формульного ценообразования.
 
"Игнорирование очевидных фактов проявляется в неучете решений судов, где четко установлено: принятие" Роттердам + "в пределах полномочий, обоснованность, беспристрастность, пропорциональность, учет прав лиц на участие в процессе принятия решения и т.п.; формула определения цены на энергетический уголь т.н. "Роттердам +" является экономически обоснованной. Решения судов игнорировались для самопиара НАБУ и искусственного затягивания расследования. В противном случае дело не должно было быть открыта в 2017 году. Или должна быть закрыта еще в 2018 году ", - написал Волк.
 
Кроме того, по его словам, правоохранители оказывали давление на свидетелей через проведение неоднократных обысков и попытки привлечь их к административной ответственности, беспочвенность которых уже установлено решениями судов.
 
Экс-глава НКРЭКУ также обратил внимание на избирательность НАБУ в расследовании, в частности, отметил, что аналогичная "Роттердам +" формула ценообразования, действующий в газовой сфере - "Дюссельдорф +", не вызывает вопросов у детективов. Не реагируют антикоррупционные органы и на злоупотребления в госкомпании "Центрэнерго", что закупает уголь по завышенной цене.
 
"Достаточно провести параллель с делом" Дюссельдорф + ", где незаметно никаких активных следственных действий, обысков, подозрений или разумных выражений лица руководителей НАБУ и САП со словами о" незаконности "без решений суда. И свежими закупками угля государственным "Центрэнерго" по цене выше так называемого "Роттердам +", о которых известно широкому кругу лиц, НАБУ просто не замечает ", - написал Волк.
 
По мнению Вовка, дело "Роттердам +" свидетельствует о политической ангажированности НАБУ и открыта с целью преследования лиц, ввели в Украине прозрачное ценообразование. Однако бесперспективность дела уже стала очевидной даже для детективов бюро, недавно признали отсутствие претензий к формуле в части применения индикативной цены и индекса АРИ2, или "Роттердам".
 
"Очевидно, что перечисленное свидетельствует об ангажированности и возможно осуществления незаконной деятельности в интересах третьих лиц. Целью не является раскрытие "правонарушений", целью является преследование, для которого организуются уголовные производства и проводятся следственные действия - брифинги и раздача интервью ", - отметил Вовк.
 
Напомним, ранее Дмитрий Вовк заявил, что НАБУ действует в интересах Игоря Коломойского, фабрикуя дело по формуле "Роттердам +", от внедрения которой олигарх потерял миллиарды, и закрывая глаза на его схемы в "Центрэнерго".
 
24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". Ни одно из шести лиц не взято под стражу.

Напомним, ранее Геннадий Москаль утверждал - дело относительно "Роттердам +" не имеет судебной перспективы и рассыпется, если дойдет до суда.

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