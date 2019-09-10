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Общество 2019-09-10T10:11:17+03:00
Українські Новини
Британец борется в суде с риелтором и нотариусом, которые присвоили его квартиру

Британец борется в суде с риелтором и нотариусом, которые присвоили его квартиру

11 сентября состоится заседание Верховного суда Украины, по иску гражданина Великобритании, который будет пытаться отвоевать собственную квартиру у мошенников. Об этом говорится в статье издания "Апостроф".

Британец Саркис Рамез Кхалил уже в третий раз пытается доказать, что в результате преступных действий, совершенных группой лиц, он был противоправно лишен права собственности на 5-ти комнатную квартиру, общей площадью 254,2 м.кв. Среди лиц, участвовавших в преступной схеме, известный столичный "черный риелтор" Оксана Чендей, которая уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находится в производстве Днепровского районного суда Киева. С уголовным делом можно ознакомиться по ссылкам и дополнительно.

По странному стечению обстоятельств, Оксана Чендей, которая находится в Лукьяновском СИЗО и является обвиняемой в целом ряде серьезных преступлений, выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

18 декабря 2006 между АКБ "Форум" и Саркис Р.К. был заключен кредитный договор, по условиям которого АКБ "Форум" предоставил ему кредит на приобретение недвижимости. Но воспользовавшись тем, что англичанин находился за границей, участники преступной группы, с помощью частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны, подделали документы и переоформили кредитную квартиру. Нотариус Апатенко ранее уже была осуждена по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко . Как выяснило следствие, нотариус при перерегистрации квартиры на нового владельца, даже не ознакомилась с оригиналами документов. Несмотря на сомнительную репутацию и более 50 исков против нее, нотариус продолжает работу в собственном офисе на Печерске.

Британец Саркис Рамез Кхалил утверждает, что ни одной бумаги о передаче прав собственности не подписывал, поскольку находился в настоящее время за границей и не имел физически такой возможности, но приведенные им доказательства систематически игнорировались судами обеих инстанций при вынесении ими решений в пользу Чендей О.В. и Апатенко М.А.

Истец из Великобритании надеется, что 11 сентября коллегия судей Верховного Суда (Погребной С.А., Ступак А.В., Гулейков И.Ю., Олейник А.С., Яремко В.В.) будут такими беспристрастными и независимыми, как об этом отмечала Председатель Верховного суда Валентина Данишевская, выступая с приветственным словом по поводу начала работы Высшего антикоррупционного суда и обращаясь к Президенту Украины с просьбой помочь ей установить доверие людей к суду".

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