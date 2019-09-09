В гражданском обществе оппозиция - не враг, а альтернативная точка зрения: Святаш рассказал о дальнейших планах в политике

Предыдущая власть наряду с силовыми методами демонизировала оппозицию в своей политической борьбе, ставя знак равенства между понятиями оппозиционера и врага государства. Этот миф нужно развенчивать, считает экс-нардеп Дмитрия Святаш.

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

"Я буду заниматься и уже сейчас вплотную занимаюсь внепарламентской политической деятельностью. Это нормально, что в гражданских обществах много политиков находятся вне политических институтов. Поэтому я буду работать с той политической силой, от которой я баллотировался в ВР – "Оппозиционной платформой - За жизнь". Это единственная политическая сила, которая сегодня находится в идеологической оппозиции к новой власти", - заявил политик.

Так, по его мнению, задача оппозиции состоит в аргументированной конструктивной критике власти, которая выражается в предложениях альтернативного пути.

Дмитрий Святаш считает, что в украинском обществе, кроме запроса на новые лица, существуют ожидания новой конструкции взаимоотношений в обществе и власти.

"Я очень надеюсь, что есть запрос (в обществе - Ред.) не только на новые лица, то есть физиогномически, но существует запрос и на новые подходы к управлению государством, на новые системы взаимоотношений с обществом, в том числе взаимоотношения в системе координат "власть — оппозиция". Это тот момент, который является ключевым, особенно сейчас, когда фактически снята депутатская неприкосновенность", - подчеркнул он.

Политик отметил, что на минувших президентских и парламентских выборах украинцы, в том числе, голосовали за то, чтобы власть не использовала правоохранительные органы для достижения политических целей, как это было при предыдущей власти.

"Система политической культуры в обществе определяется тем, каким образом власть использует или не использует весь правоохранительный и силовой блок – прокуратуру, Нацполицию, НАБУ, - для того, чтобы разобраться с оппозицией. Так вот, люди проголосовали в том числе за то, чтобы этого больше не повторилось. А вся предыдущая новейшая история Украины как раз сопровождалась таким использованием силового блока. Всеми предыдущими Президентами, но наиболее ярко это было видно во времена президентства Петра Порошенко", - считает Святаш.

Политик заявил, что основное внимание будет уделять тому, чтобы донести идеи своей политической силы до людей.

"В стране долгое время для борьбы с оппозицией использовали, наряду с силой, демонизацию: оппозиционер = враг государства. Этот миф нужно развенчивать. Моя задача сегодня - объяснять людям наши идеи. Объяснять, что на самом деле они не вредны для государства. Мы просто хотим мира, благосостояния, восстановления экономических отношения со странами постсоветского пространства, которые являются основным рынком для сбыта продукции Украины", - подытожил он.