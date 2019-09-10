подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
ONLINE
10.09.19 11:00 Круглый стол: "Как снизить стоимость безналичных платежей"

10 сентября 2019, вторник, 08:00 637
Общество 2019-09-10T10:23:34+03:00
Українські Новини
Из-за политической борьбы в Киеве снизились темпы строительства жилья, - Укрбуд

Из-за политической борьбы в Киеве снизились темпы строительства жилья, - Укрбуд

Олег Майборода. Фото: Укрбуд
Олег Майборода. Фото: Укрбуд

Снижение темпов на некоторых объектах жилого строительства в Киеве связано не только с политической борьбой. Об этом в интервью KV заявил генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

По его словам, лето для большинства девелоперов оказалось сложным, так как на традиционно низкую активность покупателей в этот раз наложились дополнительные особенности.

"Во-первых, укрепление курса гривны при невозможности снизить цену квадратного метра. У людей сбережения в долларах, и те, кто собирался купить квартиру, ждут его подорожания, - рассказал он. - Во-вторых, не самые лучшие продажи в последние полгода из-за политической ситуации, которая отпугивала многих клиентов. А с выборами в Раду ничего не закончилось – это тенденция продолжилась и летом", - сказал он.

Майборода отметил, что ключевая особенность украинского рынка первичной недвижимости – в строительстве в основном за счет инвесторов, людей, которые покупают квартиры в строящемся доме и таким образом финансируют стройку. Так в Украине за редкими исключениями работает практически весь бизнес в жилом строительстве.

"Если финансирование со стороны инвесторов будет недостаточным, то и высокие темпы работ поддерживать сложнее. Необходимо привлекать резервы, дополнительные средства, увеличивать товарный кредит и так далее. Естественно, это заняло какое-то время, из-за чего и возникло небольшое провисание. Зато параллельно мы смогли провести аудит наших объектов и оптимизировать дальнейшие расходы на строительство, - подчеркнул гендиректор "Укрбуд Девелопмент". - Сейчас эти темпы уже выравниваются, будем активно догонять".

Он добавил, что до конца года "Укрбуд" планирует ввести в эксплуатацию пять новых жилых комплексов в Киеве на 2,5 тысячи квартир. А в первом полугодии 2020-го корпорация нацелена на сдачу еще шести объектов.

Больше новостей о: Укрбуд Девелопмент Олег Майборода

Архив
Новости
Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе 10:26 Документ
Платформа Бойко хочет вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости 10:15
Зона свободной торговли должна быть расширена на всю продукцию из Украины, - "Укрлендфарминг" 10:13
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45
Британец борется в суде с риелтором и нотариусом, которые присвоили его квартиру 09:38
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok