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Пресс-центр 2019-09-09T20:30:04+03:00
Українські Новини
11.09.19 11:00 Круглый стол: "Продажа земли иностранцам - недальновидность или государственная измена?"

11.09.19 11:00 Круглый стол: "Продажа земли иностранцам - недальновидность или государственная измена?"

11 сентября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информагентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Продажа земли иностранцам - недальновидность или государственная измена?"

Участники дискуссии обсудят, почему нельзя позволять покупать землю иностранцам, какими должны быть ограничения на приобретение земли в одни руки, где взять деньги на покупку наделов мелким фермерам и почему нельзя проводить земельную реформу без учета предложений именно тех людей, которые на ней работают.

В мероприятии примут участие фермеры, ученые, представители ведущих аграрных ассоциаций, эксперты и политологи.

Организаторы: "Украинский Центр общественного развития", Институт аграрной экономики.

Аккредитация журналистов: (068) 166 86 59

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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