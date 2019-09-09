11.09.19 11:00 Круглый стол: "Продажа земли иностранцам - недальновидность или государственная измена?"

11 сентября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информагентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Продажа земли иностранцам - недальновидность или государственная измена?"

Участники дискуссии обсудят, почему нельзя позволять покупать землю иностранцам, какими должны быть ограничения на приобретение земли в одни руки, где взять деньги на покупку наделов мелким фермерам и почему нельзя проводить земельную реформу без учета предложений именно тех людей, которые на ней работают.

В мероприятии примут участие фермеры, ученые, представители ведущих аграрных ассоциаций, эксперты и политологи.

Организаторы: "Украинский Центр общественного развития", Институт аграрной экономики.

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