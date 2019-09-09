10.09.19 14:30 Пресс-конференция о введении РРО и уничтожения ФЛП: "Благосостояния под давлением не бывает!"

10 сентября 2019 года, в 14:30 в пресс-центре информагентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о введении РРО и уничтожения ФЛП: "Благосостояния под давлением не бывает!"

Организатор: Комитет предпринимателей Украины.

С первых дней назначения экономический блок новой власти пошел в наступление на МСБ. Вместо введения Закона о налоге на выведенный капитал (ННВК), который бы облегчил бизнес-климат, имеем голосования в Налоговом Комитете ВР за пакет законопроектов, которые не просто ухудшают существующее положение, а фактически нацелены на уничтожение "единщиков".

Законопроекты 1053, 1073 возвращают норму пятикратного штрафа, которую ранее отменил Президент, вводят систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение РРО и другие инциативы, включая повышением налога для IT, которые безусловно ударят по МСБ.

Организаторы обратятся к властям с требованием блокировать фискальный блиц-криг в стенах Верховной Рады, а также прекратить давление на предпринимательское сообщество, которое обеспечивает 80% рабочих мест и экономическое выживание государства.

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