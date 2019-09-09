подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 сентября 2019, понедельник, 17:45 16
Пресс-центр 2019-09-09T17:51:47+03:00
Українські Новини
10.09.19 14:30 Пресс-конференция о введении РРО и уничтожения ФЛП: "Благосостояния под давлением не бывает!"

10.09.19 14:30 Пресс-конференция о введении РРО и уничтожения ФЛП: "Благосостояния под давлением не бывает!"

10 сентября 2019 года, в 14:30 в пресс-центре информагентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о введении РРО и уничтожения ФЛП: "Благосостояния под давлением не бывает!"

Организатор: Комитет предпринимателей Украины.

С первых дней назначения экономический блок новой власти пошел в наступление на МСБ. Вместо введения Закона о налоге на выведенный  капитал (ННВК), который бы облегчил бизнес-климат, имеем голосования в Налоговом Комитете ВР за пакет законопроектов, которые не просто ухудшают существующее положение, а фактически нацелены на уничтожение "единщиков".

Законопроекты 1053, 1073 возвращают норму пятикратного штрафа, которую ранее отменил Президент, вводят систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение РРО и другие инциативы, включая повышением налога для IT, которые безусловно ударят по МСБ.

Организаторы обратятся к властям с требованием блокировать фискальный блиц-криг в стенах Верховной Рады, а также прекратить давление на предпринимательское сообщество, которое обеспечивает 80% рабочих мест и экономическое выживание государства.

Аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Архив
Новости
Гривна на межбанке подскочила 18:15
Из-за законопроекта Зеленского могут отчислить 269 студентов Академии прокуратуры 18:10
МАУ назначила президентом компании первого замгендиректора "Борисполя" 18:09 Дополнено
Многие украинские автозаправки простаивают без топлива 18:07
МАУ рассчитывает выйти на прибыль в 2020 18:05
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию 16:03
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
ГФС выписала уже 200 протоколов: евробляхеров пока еще штрафуют 12:15
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok