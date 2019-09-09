Законопроект 1210 сделает добычу руды в России в 9 раз выгоднее, чем в Украине - PWC

В случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210 от 30.08.2019, которые касаются налогообложения добычи железной руды, доля рентних платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах с развитым металлургическим производством. Об этом идет речь в аналитической записке консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, пишет uaprom.info.

По оценке экспертов, средний показатель доли рентных платежей по отношению к прибыли в таких странах как Австралия, Бразилия, Канада, Казахстан, Индия, Китай и др., составляет 10,3%. В то же время в Украине, в случае внедрения предложенных изменений в Налоговый кодекс, эта доля составит 22%.

Если говорить о показателях отдельных стран, то сейчас австралийские предприятия отдают 11,4% прибыли на рентные платежи, индийские – 12,7%, бразильские – 8,5%, канадские – 8,4%, китайские – 4,4%, а российские – всего 2,5%, приводят данные в PWC.