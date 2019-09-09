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09 сентября 2019, понедельник, 16:38 839
Политика 2019-09-09T18:00:03+03:00
Українські Новини
С НАБУ не сотрудничаем, готовы к суду, - адвокат Крючкова

С НАБУ не сотрудничаем, готовы к суду, - адвокат Крючкова

Адвокат Дмитрия Крючкова Александр Лысак, заявил, что его подзащитный  не читая, подписал ознакомление с материалами дела #1 и подал заявление о скорейшей передаче дела в суд для рассмотрения по сути.

"Как мы и заявляли с первого дня приезда Дмитрия в Украину - мы не сотрудничаем со следствием НАБУ и готовы отстаивать свою правовую позицию в суде, где мы предоставим как свидетельства, так и документальные доказательства на рассмотрение суда. Мы в своей позиции абсолютно уверенны", - заявил Александр Лысак.

Напомним, Александр Лысак также является защитником мэра Одессы Геннадия Труханова, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, Геннадия Корбана, сына министра МВД Арсена Авакова, Александра Ефремова и экс-главы ГФС Романа Насирова.
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