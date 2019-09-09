В Мелитополе в колонне военной техники прогремел взрыв

Прицеп с горюче-смазочными материалами (ГСМ) взорвался в колонне военной техники в Мелитополе Запорожской области, жертв нет.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.\r\n"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, который произошел в Запорожской области во время передислокации воинской части на новое место службы", - сказано в нем.\r\nПо предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы и в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.\r\nВ упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены.\r\nВоеннослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 412 (неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовоного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 9 октября 2018 года пожар и взрывы начались на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области.\r\nПравоохранители назвали основной версией происшествия диверсию российских спецслужб.