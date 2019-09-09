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09 сентября 2019, понедельник, 15:45 277
Происшествия 2019-09-09T15:50:14+03:00
Українські Новини
В Мелитополе в колонне военной техники прогремел взрыв

В Мелитополе в колонне военной техники прогремел взрыв

Взрыв в колонне военной техники в Мелитополе. Фото: ГБР
Взрыв в колонне военной техники в Мелитополе. Фото: ГБР

Прицеп с горюче-смазочными материалами (ГСМ) взорвался в колонне военной техники в Мелитополе Запорожской области, жертв нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, который произошел в Запорожской области во время передислокации воинской части на новое место службы", - сказано в нем.

По предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы и в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

В упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 412 (неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовоного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября 2018 года пожар и взрывы начались на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области.

Правоохранители назвали основной версией происшествия диверсию российских спецслужб.

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