В Мелитополе в колонне военной техники прогремел взрыв

Взрыв в колонне военной техники в Мелитополе. Фото: ГБР

Взрыв в колонне военной техники в Мелитополе. Фото: ГБР

Прицеп с горюче-смазочными материалами (ГСМ) взорвался в колонне военной техники в Мелитополе Запорожской области, жертв нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, который произошел в Запорожской области во время передислокации воинской части на новое место службы", - сказано в нем.

По предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы и в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

В упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 412 (неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовоного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября 2018 года пожар и взрывы начались на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области.

Правоохранители назвали основной версией происшествия диверсию российских спецслужб.