Бойко предлагает парламенту поддержать Президента и мирные инициативы

Парламент в первую очередь должен рассмотреть законопроекты по установлению мира в Украине.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета ВР в понедельник, 9 сентября, сообщается на сайте партии.

Он подчеркнул, что обмен пленными между Украиной и РФ, который состоялся 7 сентября, - это огромное событие.

"Это был важный шаг к миру. Надеемся, что он станет действенной составляющей для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который сегодня является главным тормозом развития страны и требует немедленного решения. Парламент должен поддержать президента и те мирные инициативы, которые остановят войну, принесут в страну мир, вернут территории и людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что для решения такого сложного конфликта политическим путем мы должны быть готовы к компромиссу.

"Нужно честно сказать людям, что такой конфликт без компромисса, даже болезненного, решить невозможно. И, кроме политической, другой альтернативы нет", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, "Оппозиционная платформа-За жизнь"зарегистрировала в Верховной Раде ряд законодательных инициатив, направленных на достижение мира, в том числе проект Постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений".