подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
ONLINE
9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 14:11 144
Политика 2019-09-09T15:45:03+03:00
Українські Новини
Обмененный в Россию экс-переводчик Гройсмана Ежов заявил, что вернется и что ему "по***й"

Обмененный в Россию экс-переводчик Гройсмана Ежов заявил, что вернется и что ему "по***й"

Бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, уличенный в шпионаже и выданный России в рамках обмена, заявил о намерении вернуться в Украину. Об этом сообщает ТСН.

 

Когда журналист Андрей Цаплиенко подошел к нему, Ежов потребовал прекратить съемку и назвал его "бандеровским пропагандистом".

Журналист спросил у Ежова, уверен ли он, что с ним все будет в порядке и что он не исчезнет после приезда в Россию.

"Мне по**й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", — сказал Ежов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест почти до Нового года.

Ранее суд арестовал часть имущества Ежова и оставил его под стражей на два месяца. До этого из-за отсутствия правого обоснования доказательств сотрудничества Ежова с Россией его дело перенесли на сентябрь.

За госизмену Ежову дали 3 года тюрьмы без конфискации имущества

Больше новостей о: Владимир Гройсман обмен пленными Станислав Ежов

Архив
Новости
В Мелитополе в колонне военной техники прогремел взрыв 15:45
Стали известны крупнейшие получатели НДС в августе 15:37
В Киеве полиция задержала минировщика станции метро 15:32
Сжиженный газ снова подорожал после выходных 15:30
ГБР купило два суфлера, чтобы избежать нелепых ситуаций 15:10
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
больше новостей
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
ГФС выписала уже 200 протоколов: евробляхеров пока еще штрафуют 12:15
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Зарплата Трубы за август составила 62 тыс. гривен 12:30 Документ
Россия призывает Украину снять блокаду ОРДЛО и выплатить пенсии 17:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok