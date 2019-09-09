Обмененный в Россию экс-переводчик Гройсмана Ежов заявил, что вернется и что ему "по***й"

Когда журналист Андрей Цаплиенко подошел к нему, Ежов потребовал прекратить съемку и назвал его "бандеровским пропагандистом".

Журналист спросил у Ежова, уверен ли он, что с ним все будет в порядке и что он не исчезнет после приезда в Россию.

"Мне по**й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", — сказал Ежов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест почти до Нового года.

Ранее суд арестовал часть имущества Ежова и оставил его под стражей на два месяца. До этого из-за отсутствия правого обоснования доказательств сотрудничества Ежова с Россией его дело перенесли на сентябрь.

За госизмену Ежову дали 3 года тюрьмы без конфискации имущества