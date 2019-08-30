За госизмену Ежову дали 3 года тюрьмы без конфискации имущества

Голосеевский районный суд Киева 22 августа утвердил сделку о признании вины бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова в работе на российские спецслужбы и приговорил его к 3 годам 28 дням лишения свободы без конфискации имущества.\r\nОб этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.\r\nСуд признал Ежова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.\r\nПри этом суд зачел в срок отбытия наказания Ежова срок его предварительного заключения с 20.12.2017 года по 03.07.2019 года включительно, из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней.\r\nТаким образом суд указал, что Ежов отбыл наказание.\r\nПри этом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство до вступления приговора в законную силу.\r\nДо этого времени Ежов должен сообщать суду об изменении места своего жительства.\r\nТакже суд обязал вернуть Ежову паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.\r\nПомимо этого, суд снял арест с его имущества, а именно с квартиры, автомобиля и других вещей.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ноябре экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест почти до Нового года.\r\nРанее суд арестовал часть имущества Ежова и оставил его под стражей на два месяца. До этого из-за отсутствия правого обоснования доказательств сотрудничества Ежова с Россией его дело перенесли на сентябрь.\r\nПравоохранители обвиняют его в передаче спецслужбам России материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в частности с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.