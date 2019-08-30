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30 августа 2019, пятница, 11:00 27
Судебная власть 2019-08-30T11:01:43+03:00
Українські Новини
За госизмену Ежову дали 3 года тюрьмы без конфискации имущества

За госизмену Ежову дали 3 года тюрьмы без конфискации имущества

Ежов Станислав. Экс-переодчик Гройсмана. Фото: strana.ua
Ежов Станислав. Экс-переодчик Гройсмана. Фото: strana.ua

Голосеевский районный суд Киева 22 августа утвердил сделку о признании вины бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова в работе на российские спецслужбы и приговорил его к 3 годам 28 дням лишения свободы без конфискации имущества.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Суд признал Ежова виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

При этом суд зачел в срок отбытия наказания Ежова срок его предварительного заключения с 20.12.2017 года по 03.07.2019 года включительно, из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней.

Таким образом суд указал, что Ежов отбыл наказание.

При этом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство до вступления приговора в законную силу.

До этого времени Ежов должен сообщать суду об изменении места своего жительства.

Также суд обязал вернуть Ежову паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

Помимо этого, суд снял арест с его имущества, а именно с квартиры, автомобиля и других вещей.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест почти до Нового года.

Ранее суд арестовал часть имущества Ежова и оставил его под стражей на два месяца. До этого из-за отсутствия правого обоснования доказательств сотрудничества Ежова с Россией его дело перенесли на сентябрь.

Правоохранители обвиняют его в передаче спецслужбам России материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в частности с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.

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