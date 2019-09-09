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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 13:20 395
Экономика 2019-09-09T13:21:50+03:00
Українські Новини
НАБУ уже не имеет претензий к "Роттердам" и не должно иметь их и к "плюсу", - Кушнирук

НАБУ уже не имеет претензий к "Роттердам" и не должно иметь их и к "плюсу", - Кушнирук

НАБУ признало отсутствие претензий к ценообразованию на базе формулы "Роттердам+" и без замечаний о включении расходов на доставку после того, как детективы разберутся в принципах формирования рыночной цены в условиях преимущества спроса над предложением на дефицитных рынках. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook. 

"НАБУ до сих пор не разобрались, почему в Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию были внесены расходы на транспортировку энергетического угля" в части прогнозируемых объемов использования отечественного угля на доставку его в Украину морским путем и перевалку в портах Украины". В переводе на человеческий язык - детективы до сих пор не понимают, почему в формуле оптовой рыночной цены на э/э, уголь украинских шахт учтен по цене импортного, ведь его, как заявляли известные специалисты Семенченки, Парасюки и Лещенки ... "ниоткуда не везут". Советую детективам, в рамках повышения образовательного уровня в экономических дисциплинах, ознакомиться с такими понятиями как "равновесная цена" и "импортный паритет". Также им следует узнать, как формируется рыночная цена в условиях преимущества спроса над предложением на дефицитных рынках", - написал Кушнирук.

Эксперт также отметил, что аналогичные "Роттердам+" формулы действуют на других энергетических рынках. В частности, на газовом рынке действует формула "Дюссельдорф+", согласно которой в стоимость украинского газа закладываются логистические потери из немецкого хаба NetConnect Germany (NCG).

"То же с урановым концентратом для "Энергоатома". Постановление НКРЭКУ №990 от 01.08.2017 "Методика формирования, расчета и установления тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую на атомных станциях "четко привязывает стоимость атомного топлива к мировым ценам + потери на транспортировки: "Цены на ураносодержащее сырье, услуги конверсии и обогащения определяются, исходя из цен, опубликованных в информационных обзорах "Ux Weekly" и "Nuklear Market Review". Услуги по фабрикации ядерного топлива определяются согласно условиям подписанных контрактов. Расчетам тарифов включается стоимость услуг по транспортировке свежего ядерного топлива и ядерных материалов, подлежащих оплате в плановом периоде", - написал Кушнирук.

Напомним, ранее енергоексперты заявляли, что дело НАБУ по "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

Генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявлял, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, а привязка к индексу API2 (порт Роттердам) - абсолютно корректна.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках API2 угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

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