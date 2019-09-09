Проблема "Мотор Сич" требует от Зеленского быстрых и прагматичных решений, - Романенко

Президент Зеленский может убедить партнеров из США в необходимости сделки между Украиной и Китаем, связанной с предприятием "Мотор Сич". Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Владимир Зеленский с первых шагов демонстрировал прагматичный подход во внутренней и внешней политике, чем напоминает Трампа. Развитие отечественной экономики дает рабочие места и налоги, а, значит, ресурсы, которыми государство может распоряжаться для проведения своей политики. Очевидно, что (в ситуации с "Мотор Сич") Зеленскому и новому правительству нужно играть на интересах сторон. Американцам нужно говорить, что мы не можем отказаться от контракта, поскольку это и противоречит нашим экономическим интересам, и США не нанесет огромный ущерб. Китай все равно уже имеет доступ к этим технологиям…Стоит также сказать, что угрозы Трампа закрыть 250 млн помощи на ВСУ тоже не соразмерны потере сделки с Китаем. В случае с "Мотор Сич" выгода Украина в том, что она получает миллиарды долларов, которые позволяют обеспечить занятостью наших граждан. Ровно то, что старается сделать Трамп для экономики США. Это понятный аргумент для американцев", - заявил эксперт.

По словам Романенко, опасения, якобы получив контроль на "Мотор Сич", Китай сможет воспользоваться украинскими технологиями в оборонной сфере, являются надуманными.

"Наивно предполагать, что у Китая и России нет доступа к наработкам 70-х годов прошлого века вообще. Новые технологии Украина практически не рожает, а в условиях ужасающей деградации системы образования с каждым годом это делать все сложнее и сложнее. Поэтому аргумент о том, что Украине важно удержать технологии этих двигателей любой ценой, несостоятелен. Не стоит вопрос – будет или не будет производить Китай эти двигатели. Будет. Стоит вопрос – когда и в каком объеме он наладит производство. Украина имеет несколько лет, чтобы реализовать тот потенциал, что остался на "Мотор Сич" таким образом, чтобы 25 тыс. сотрудников получали зарплаты, а государство не лишилось одного из ключевых смежников для таких умирающих гигантов, как "Антонов" и другие предприятия, которые составляют "славу украинского машиностроения". Поэтому вся рациональная аргументация указывает на то, что Украине в случае с "Мотор Сич" нужно поддержать китайский контракт и разблокировать работу предприятия. АМКУ должен одобрить эту сделку", - считает эксперт.

По мнению Романенко, руководство страны обязано действовать быстро, не откладывая проблему "на потом".

"Самое худшее, что Украина может сделать в нынешней ситуации – попытаться подождать, когда все рассосется. Не рассосется. От "голодной смерти" (без рынка сбыта) "Мотор Сич" выиграют все, кроме Украины. Базовым постулатом внешней политики Украины должен стать слоган "Money first" ("сперва деньги"). Все наши партнеры должны знать, что Украина готова выгрызать каждый цент на мировых рынок. Тогда к нам будет уважительное отношение и интересы будет отстаивать проще", - резюмировал эксперт.

Напомним, на протяжении 2016-2017 годов китайские трейдеры выкупили акции "Мотор Сич", теперь же китайские компании Skyrizon и Xinwei Group добиваются в АМКУ согласования концентрации у инвестора более 50% акций. После согласования инвестор подарит Украине 25% акций и выплатит бонусом 100 млн.долларов. США пытаются помешать сделке. По мнению американской стороны, продажа завода повысит оборонительные способности Китая.