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09 сентября 2019, понедельник, 10:52 700
Транспорт 2019-09-09T10:54:55+03:00
Українські Новини
Укладка асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь завершится к 1 октября, - Юрий Голик

Укладка асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь завершится к 1 октября, - Юрий Голик

Юрий Голик.
Юрий Голик.

Дорожные работы по укладке асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь закончатся к 1 октября. Еще две недели останется на разметку, установку знаков и приведение в порядок обочин. Об этом в интервью "Цензор.Нет" сообщил руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

Он в частности рассказал о подробностях совещания в Офисе президента с участием главы Офиса Президента, его заместителей, "Укравтодора", Минфина, Антимонопольного комитета, Укртрансбезпеки и Мининфраструктуры.

"На совещании Президент задал очень простой вопрос: что нужно сделать, чтобы эту трассу, которая строится уже 3 года и по плану должна строиться еще столько же, сделать к октябрю. Потому что после 1 ноября грех делать трассу - уже дожди начинаются и снег. Плюс в Мариуполе состоится большой экономический форум. Мы посчитали и сказали, что трассу за это время можно сделать", - сообщил Юрий Голик.

По его словам, работа ускорена за счет большего количества смен и техники. Как член рабочей группы по строительству дороги Запорожье-Мариуполь Юрий Голик лично следит за ходом работ.

"Поскольку у меня больше возможностей и свободного времени, то я могу выезжать на место работ постоянно, причем не делая из этого события и, таким образом, видя реальное положение дел на трассе, а не красивую картинку, которую рисуют каждый раз специально под приезд "начальства". Плюс я очень хорошо понимаю, что такое построить трассу. Больше, чем мы в Днепропетровской ОГА, за 4 года дорог не построил никто в стране", - подчеркнул он.

Таким образом, добавил Голик, по этой трассе будет использован "совершенно другой подход". "Если он будет удачным, а мы уверены, что он будет удачным, то будет по всей стране. Нужно делать быстро и на вчера", - отметил он.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в Мариуполе инвестиционного форума по восстановлению Донбасса. Форум запланирован на 18 октября.

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