Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши

Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польш

Блогер Максим Бужанский, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа", подметил, что Вятрович сначала обвинил СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Человек я взрослый, и удивить меня трудно. Но Вятровичу удалось. Вкратце суть вопроса. Видели сегодня траурные свечки в углах телевизоров? Знаю, привыкли уже, что ни день, то траур, но если не видели, сегодня тоже были. 75 лет переселения украинцев. Откуда? Из Польши. Куда? Будете смеяться, в Украину. Как это может быть трауром? Давайте без дурацких вопросов. Ибо это не самое смешное.

Самое смешное в другом. Как вы помните, месяц этот, как и все предыдущие до него, начался с 1 числа. И, как вы помните, ряд лиц с пониженной интеллектуальной ответственностью закатили истерику, посвященную деоккупации Западной Украины в сентябре 39го года, осуществленную войсками Киевского военного округа.

Напомню, на всякий случай, на 80% состоявшими из этнических украинцев. Да, я в курсе, фраза- украинцы оккупировали Западную Украину должна быть отдельной строкой прописана в медреформе.

Короче, говоря языком пациентов, они обвиняют Союз в оккупации части польской территории. Которой почему то считают Западную Украину. В отличие от нормальных людей. Но и это не самое смешное. Проходит ровно неделя, 7 (семь) дней!!! И эти же самые пациенты снова обвиняют злополучный Советский Союз. Знаете в чем? В том, что он не откроил больший кусок территории, а конкретно-Лемковщину, Надсянне, Холмщину, Южное Подляшье, Любачивщину и Западную Бойковщину.

Грубо говоря, не оставив полякам только жалкие огрызки Варшавы, Кракова и Гданська. Ещё раз, всего за семь дней!! Обвинения в том, что оккупировал. И обвинения в том, что не оккупировал. От одних и тех же людей. В один и тот же адрес. Про один и тот же период 1939-1944.

Хотел бы добавить, за одни и те же бюджетные деньги, но нет. Полагаю, что обе вспышки претензий проведены по совершенно разным статьям.

Справедливости ради, причина выселения украинцев в Украину, повторяю, в Украину, а не в Сибирь, скромно умалчивается.

А именно, жуткая резня на Волыни, ответная резня, учиненная поляками, и планы продолжать этот процесс вечно.

Да, такова ирония судьбы, я об этом уже писал, тоталитарное государство во главе с преступным сталинским режимом растащило обе стороны по разные, простите за тавтологию, стороны границы и спасло их друг от друга.

Но я не об истории вообще, вы же знаете, я всегда не об истории.

Просто изумился сам и решил продемонстрировать вам, насколько ничего вообще не стоит ни одно слово вятровичей.

И как у них даже не хватает мозгов предположить, что найдутся те, кто обратит внимание на то, что ровно неделю назад они плели диаметрально противоположный сегодняшнему бред. На этом всё.

Ах, да, большой привет завывавшим в унисон с Вятровичем 1 сентября. Вы в очередной раз выставили себя круглыми идиотами, что сегодня подтверждено очередным днем траура.

И да, кстати, есть подозрения, что часть патриотов, потомков переселенных, искренне огорчена тем, что они сейчас не граждане Польши. Эдакий польский вариант- пили бы баварское- жили бы в Польше.





