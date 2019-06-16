Сегодня 16 июня, в Киеве на Гидропарке пьяный мужчина спрыгнул с моста над Венецианским проливом. Об этом сообщает Главком.\r\nПо данным издания, очевидцы сразу решили, что человек погиб, однако вызвали врачей.\r\nОтмечается, что спасатели вытащили прыгуна из воды. Врачи установили, что он спрыгнул с моста в состоянии алкогольного опьянения.\r\n"Друзья-пьяницы сбежали после прыжка человека в воду", - информирует кореспондент издания.\r\nТакже журналист говорит, что мужчина жив, хотя внешне видно, что он сильно ударился о поверхность воды.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Запорожье девушка выжила после падения с 40-метровой высоты с моста в Днепр.\r\nРанее в Тернополе мужчина упал с 6 этажа ресторана "На небе" и выжил.