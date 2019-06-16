В Киеве на Гидропарке пьяный мужчина спрыгнул с моста

Мужчина спрыгнул с моста в Киеве. Фото: Главком

Мужчина спрыгнул с моста в Киеве. Фото: Главком

Сегодня 16 июня, в Киеве на Гидропарке пьяный мужчина спрыгнул с моста над Венецианским проливом. Об этом сообщает Главком.

По данным издания, очевидцы сразу решили, что человек погиб, однако вызвали врачей.

Отмечается, что спасатели вытащили прыгуна из воды. Врачи установили, что он спрыгнул с моста в состоянии алкогольного опьянения.

"Друзья-пьяницы сбежали после прыжка человека в воду", - информирует кореспондент издания.

Также журналист говорит, что мужчина жив, хотя внешне видно, что он сильно ударился о поверхность воды.

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