В эти выходные, 7 и 8 сентября, Андреевский спуск празднует свой день рождения. Красочными фотографиями праздничной старинной улицы и радостных киевлян поделился "Информатор".

Празднование происходит во второй раз. В этом году праздник проходит в формате Фестиваля уличных искусств. Гости мероприятия могли увидеть настоящий синтез искусств: музыкального, театрального, визуального, циркового, а сама улица превратилась в театр под открытым небом.

Кроме централизованных развлечений также был необычный велосипедный маршрут. Его длина составляет всего 250 метров, однако он расположен высоко вверху.

Андреевский спуск в Киеве отмечает свой день рождения. Фото: Информатор

Кроме веломаршрута, поперек улицы растянулся трос, на котором канатоходцы радовали гостей праздника крутыми уступами.

Также состоялся карнавальный марш, который прошел по всему Андреевскому спуску вечером 7 сентября.

Как сообщали Українські Новини, въезжать на Андреевский спуск в Киеве разрешили полсотне человек. В Киеве на Андреевском спуске масштабный оползень мог произойти из-за строительства.