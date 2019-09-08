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08 сентября 2019, воскресенье, 18:55 108
Общество 2019-09-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Многовековой Андреевский спуск отмечает свой день рождения

Фото дня: Многовековой Андреевский спуск отмечает свой день рождения

Андреевский спуск в Киеве отмечает свой день рождения. Фото: Информатор
Андреевский спуск в Киеве отмечает свой день рождения. Фото: Информатор

В эти выходные, 7 и 8 сентября, Андреевский спуск празднует свой день рождения. Красочными фотографиями праздничной старинной улицы и радостных киевлян поделился "Информатор".

Празднование происходит во второй раз. В этом году праздник проходит в формате Фестиваля уличных искусств. Гости мероприятия могли увидеть настоящий синтез искусств: музыкального, театрального, визуального, циркового, а сама улица превратилась в театр под открытым небом.

Кроме централизованных развлечений также был необычный велосипедный маршрут. Его длина составляет всего 250 метров, однако он расположен высоко вверху.

Андреевский спуск в Киеве отмечает свой день рождения. Фото: ИнформаторАндреевский спуск в Киеве отмечает свой день рождения. Фото: Информатор

Кроме веломаршрута, поперек улицы растянулся трос, на котором канатоходцы радовали гостей праздника крутыми уступами.

Также состоялся карнавальный марш, который прошел по всему Андреевскому спуску вечером 7 сентября.

Как сообщали Українські Новини, въезжать на Андреевский спуск в Киеве разрешили полсотне человек. В Киеве на Андреевском спуске масштабный оползень мог произойти из-за строительства.

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