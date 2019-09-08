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08 сентября 2019, воскресенье, 14:44 41
Судебная власть 2019-09-08T14:46:08+03:00
Українські Новини
Суд арестовал обрушившийся в Дрогобыче Львовской области дом

Суд арестовал обрушившийся в Дрогобыче Львовской области дом

Дрогобычский горрайонный суд (Львовская область) наложил арест на дом N101 по ул. Грушевского в Дрогобыче, при обрушении одного из подъездов которого погибли 8 человек. Об этом говорится в сообщении Дрогобычского городского совета, передают Українські Новини.

"Дом №101 по улице Грушевского арестован. Горсовет не вправе определять порядок доступа граждан в помещение", - говорится в сообщении.

Мэру Дрогобыча Тарасу Кучме поступило письмо от Дрогобычского отдела Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"В письме указано, что в ходе проведения досудебного расследования постановлением следственного судьи Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Гарасимкив Л.И. от 02.09.2019 года был наложен арест на дом №101 / 1 по улице Грушевского в г. Дрогобыче Львовской области", - говорится в сообщении.

После этого решения Дрогобычский городской совет и его исполнительные органы не могут определять порядок доступа в помещения данного жилого дома.

Как сообщали Українські Новини, 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома по ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.

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