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08 сентября 2019, воскресенье, 13:46 14
Происшествия 2019-09-08T13:49:00+03:00
Українські Новини
73 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области

73 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области

72 569 туш свиней утилизированы по состоянию на 8 сентября из-за вспышки африканской чумы (АЧС) на предприятии "Галичина-Захід" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.

Всего обустроено 9 котлованов для утилизации свиней.

Заложено и утилизировано 72 569 туш.

Скотомогильник обустроен на площади 2 040 кв. м.

В работах по утилизации задействованы 232 человека и 30 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, Львовская областная государственная администрация заявляет о падеже 320 свиней от африканской чумы (АЧС) 16 августа на предприятии "Галичина-Запад" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.

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