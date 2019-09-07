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07 сентября 2019, суббота, 19:33 101
Верховная Рада и партии 2019-09-07T19:39:23+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ приветствует обмен пленными и подчеркивает роль Медведчука

ОПЗЖ приветствует обмен пленными и подчеркивает роль Медведчука

Оппозиционная платформа - За жизнь приветствует начало реального диалога на высшем уровне между Президентами Украины и Российской Федерации.

В частности, у себя на официальном сайте пресс-служба ОПЗЖ сообщила, что состоявшийся обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, о котором договорились Президенты, — это шаг к восстановлению доверия, первое важное достижение на пути к всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы искренне рады возвращению украинских граждан в семьи. С первых дней конфликта Оппозиционная платформа - За жизнь работает над освобождением граждан Украины. Благодаря усилиям главы Политсовета партии Виктора Медведчука сотни пленных вернулись домой. Именно во Владивостоке во время встречи Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина было заявлено о достижении договоренностей по сегодняшнему знаковому для всех нас событию. Мы призываем все политические силы поддержать мирный процесс и ускорить работу над выполнением Минских соглашений, чтобы принести в Украину мир, объединить страну и людей", - сказано в сообщении.

По мнению ОПЗЖ, сегодняшнее событие — важная веха на пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе. "Курс на бесконечную войну, жертвы и разрушения, которую исповедовал режим Порошенко, прерван! Сделан первый реальный шаг по выходу из тупика бесконечного вооруженного противостояния на востоке Украины.

Мы приветствуем начало прямых переговоров между Президентами Украины и Российской Федерации. Считаем, что только диалог за столом переговоров и прямое взаимодействие сторон позволят восстановить доверие и совместными усилиями в максимально сжатые сроки добиться политического урегулирования конфликта", - сообщили в блоке.

Также Оппозиционная платформа - За жизнь призывает украинский парламент поддержать мирный процесс. "Движение к миру, начатое Президентами должно получить развитие. Фракция Оппозиционная платформа - За жизнь уже зарегистрировала в Верховной Раде IX созыва проект Постановления «О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений». Мы настаиваем на безотлагательном принятии этого Постановления.

Именно этому парламенту украинский народ дал мандат на мирное урегулирование. Именно этого ждут от народных депутатов миллионы украинских граждан. Мы требуем незамедлительно начать реальную работу над выполнением Минских соглашений и отдать голоса в поддержку необходимых для мира законопроектов.

Мир, объединение украинского народа и восстановление целостности Украины — это цели, которые ставит перед собой наша партия. Мы приложим все усилия, чтобы принести в страну мир и воссоединить все украинские семьи, которых разделила война", - сообщил оппоблок.

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