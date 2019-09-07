Практически каждый четвертый болельщик на стадионе в Вильнюсе во время футбольного матча Литва-Украина будет поддерживать нашу сборную, - Костюченко

Практически каждый четвертый болельщик на стадионе в Вильнюсе во время футбольного матча Литва-Украина будет п

В субботу, 7-го сентября, состоится поединок отборочного турнира УЕФА Евро-2020, в котором сборная Литвы будет принимать национальную команду Украины. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе Литовской футбольной федерации, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщил Українським Новинам первый вице-президенту Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, приезд сборной Украины вызвал большой ажиотаж среди литовских болельщиков. Билеты на стадион ЛФФ были проданы за 2 недели до матча.

"По нашим данным, на трибуны местного стадиона собираются прийти и не менее 1 тыс организованных болельщиков нашей национальной дружины. И это притом, что вместимость этого спортивного сооружения чуть более 5 тыс. Безусловно, на игру прибудут и представители украинской диаспоры из балтийских стран, а так же наши граждане, работающие как в самой Литве, так и в соседних державах. Так что наша сборная без серьезной поддержки не останется", - отметил Костюченко.

Как отметил один из руководителей украинского футбола, на вечер перед матчем запланирован традиционный фан-марш поклонников нашей сборной по улицам литовской столицы. Его инициаторами выступило движениеболельщиков "Вірні збірній!".

Напомним, сборная Украины занимает первое место в отборочной группе B Евро-2020. У подопечных Андрея Шевченко 10 очков после четырех матчей. Сборная Литвы замыкает турнирную таблицу. После трех поединков у нее только одно очко в активе.