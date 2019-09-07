подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Спорт
  • Практически каждый четвертый болельщик на стадионе в Вильнюсе во время футбольного матча Литва-Украина будет поддерживать нашу сборную, - Костюченко
07 сентября 2019, суббота, 14:35 125 Пресс-релиз
Спорт 2019-09-07T15:20:33+03:00
Українські Новини
Практически каждый четвертый болельщик на стадионе в Вильнюсе во время футбольного матча Литва-Украина будет п

Практически каждый четвертый болельщик на стадионе в Вильнюсе во время футбольного матча Литва-Украина будет поддерживать нашу сборную, - Костюченко

В субботу, 7-го сентября, состоится поединок отборочного турнира УЕФА Евро-2020, в котором сборная Литвы будет принимать национальную команду Украины. Матч пройдет в Вильнюсе на стадионе Литовской футбольной федерации, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщил Українським Новинам первый вице-президенту Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, приезд сборной Украины вызвал большой ажиотаж среди литовских болельщиков. Билеты на стадион ЛФФ были проданы за 2 недели до матча.

"По нашим данным, на трибуны местного стадиона собираются прийти и не менее 1 тыс организованных болельщиков нашей национальной дружины. И это притом, что вместимость этого спортивного сооружения чуть более 5 тыс. Безусловно, на игру прибудут и представители украинской диаспоры из балтийских стран, а так же наши граждане, работающие как в самой Литве, так и в соседних державах. Так что наша сборная без серьезной поддержки не останется", - отметил Костюченко.

Как отметил один из руководителей украинского футбола, на вечер перед матчем запланирован традиционный фан-марш поклонников нашей сборной по улицам литовской столицы. Его инициаторами выступило движениеболельщиков "Вірні збірній!".

Напомним, сборная Украины занимает первое место в отборочной группе B Евро-2020. У подопечных Андрея Шевченко 10 очков после четырех матчей. Сборная Литвы замыкает турнирную таблицу. После трех поединков у нее только одно очко в активе.

Больше новостей о: Спорт Футбол Литва-Украина Костюченко Вадим УАФ

Архив
Новости
Для восстановления мира в Украине важно начать с возвращения наших людей, - Бойко об обмене пленными 15:24
Нидерландские следователи допросили Цемаха в Украине перед обменом, - Зеленский 15:00
Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский 14:44
Практически каждый четвертый болельщик на стадионе в Вильнюсе во время футбольного матча Литва-Украина будет поддерживать нашу сборную, - Костюченко 14:35 Пресс-релиз
Достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения 14:27
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
больше новостей
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:16
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok