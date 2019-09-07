подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 сентября 2019, суббота, 13:13 532
Экономика 2019-09-07T13:30:01+03:00
Українські Новини
Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского

Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского

НАБУ действует в интересах Игоря Коломойского, фабрикуя дело по формуле "Роттердам +", от внедрения которой олигарх потерял миллиарды, и закрывая глаза на его схемы в "Центрэнерго". Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Продолжается неприкрытое сотрудничество НАБУ и Коломойского. Проявилось это в оперативном признании со стороны НАБУ жертвами "Роттердама+" очередного активиста группы "Приват" с Днипра, который в последнее время специализировался на критике мэра Филатова и освещения пари со строительством моста. Сделано это для маскировки бездоказательности уголовного производства. А еще чуть раньше НАБУ уже оправдывалось за содействие Коломойского из-за истребования у государственного Приватбанка чувствительных юридических материалов для представления в иностранных судах - Вряд ли для усиления позиции государства...", - написал Волк.

Экс-глава НКЭКУ отметил, что в то же время, правоохранительные органы не обращают внимание на преступную схему, выстроенную Коломойским в госкомпании "Центрэнерго", которая закупает уголь у компаний, связанных с олигархом, по завышенной цене, дороже чем по формуле "Роттердам+", и продает произведенную электроэнергию предприятиям группы "Приват" по заниженным тарифам. Чем наносит ущерб государству.

 "Центрэнерго" под руководством менеджмента Коломойского "с отвращением", но покупает уголь по цене дороже "Роттердам+" в компаний, аффилированных с Коломойским, а вот продает в ущерб государству на пользу промышленных предприятий "Привата", - отметил Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

Ряд экспертов высказали мнение, что Коломойский построил преступную схему в "Центрэнерго" и зарабатывает, паразитируя на госкомпании. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.
Архив
Новости
Обнародован список россиян, которых Украина выдает РФ в рамках обмена 13:25
Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского 13:13
Зеленский прибыл в
Обмен пленными: "Борисполь" прибыл Зеленский, Баканов и Аваков 13:04
Fitch повысил рейтинг Украины 12:44
Самолеты с пленными вылетели. Скриншот видео Mash
Самолеты с пленными из "Борисполя" и "Внуково" вылетели 12:26
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
больше новостей
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:16
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok