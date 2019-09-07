Кличко предложил Разумкову установить в парламенте систему голосования такую ​​же, как в Киевсовете

Мэр столицы Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову установить в парламенте систему голосования, которая исключает неперсональное голосование - такое, как работает в Киевсовете.

С таким предложением он обратился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает сайт мэра.

"Единая система персонального голосования, которая делает невозможным кнопкодавство - "Рада-4" - работает в Киевсовете уже почти 4 года! И такую ​​систему можно установить в парламенте. Не надо ничего придумывать. Уже все есть и работает, -отметил Кличко. - Когда мы ее устанавливали, мне говорили, что у нас и так большинство в горсовете, что хватит голосов для принятия решений. Но, я отвечал, что всегда может быть велик соблазн обходить систему, голосовать за кого-то. Поэтому мы установили новую систему. Потому что я убежден, что голосование за другое лицо - это политическая коррупция", - подчеркнул мэр столицы.