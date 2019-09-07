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07 сентября 2019, суббота, 11:22 515
Политика 2019-09-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Дуализм власти может заблокировать развитие столицы, - Кличко

Дуализм власти может заблокировать развитие столицы, - Кличко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Дуализм власти в столице может заблокировать развитие города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает сайт мэра.

"В "Законе о столице", в толковании Конституционного Суда четко прописано, что избранный киевлянами мэр должен быть назначен председателем КГГА. - Чтобы мэр мог воплотить ту программу, те преобразования, которые он обещал на выборах, - отметил Кличко. - У меня конфликта с господином Богданом нет. Я не держусь за должности или кресла. Я выступаю за то, чтобы перед киевлянами отвечал тот человек, которого они выбрали. А не тот, кого назначили сверху, и кто не несет ответственности перед обществом", - сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что сегодня киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе. И это противоречит всем принципам самоуправления и децентрализации.

"Я ответственен перед обществом. Я поставил на это свою репутацию. И если партии власти не нравится мэр Киева - это один законный выход. Тогда кандидат от этой партии, дождавшись выборов, может выйти к людям, предложить им свою программу. И если он победит - пусть будет мэром. Но это должны решить киевляне!" - подчеркнул Кличко.
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