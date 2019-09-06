Ученые случайно нашли лекарство, возвращающее молодость

Участники медицинского эксперимента, проведенного учеными Калифорнийского университета, "помолодели" в результате приема прописанных им препаратов - то есть снизили свой биологический возраст, определяемый специальными маркерами ДНК, сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на журнал Nature, который называет результаты эксперимента первым намеком на то, что "биологический возраст" организма можно обратить вспять.

В то же время журнал, как и сами авторы исследования, подчеркивают весьма скромный масштаб работы и отсутствие контрольной группы.

Ученые сами не ожидали подобных результатов и даже не ставили подобной цели: они хотели лишь проверить влияние одновременного приема трех довольно широко используемых в медицине препаратов на иммунную систему.

Однако через год приема этого лекарственного коктейля добровольцами выяснилось, что каждый из них "помолодел" в среднем на 2,5 года.

Признаки восстановления показала и иммунная система участников.

"Я ожидал увидеть замедление (биологических, - ред.) часов, но никак не обратный ход. Все это выглядело довольно футуристично", - заявил профессор генетики Стив Хорват.

Биологический возраст человека определяют так называемые эпигенетические часы - набор маркеров ДНК, которые изменяются по мере старения. Он отражает функциональное состояние организма и может как опережать реальный, календарный возраст, так и отставать от него.

Изначально иммунолог из Лос-Анджелеса Грегори Фахи хотел проверить, насколько безопасно использовать инъекции гормона роста соматотропина для восстановления тканей вилочковой железы у людей. Этот небольшой орган расположен в верхней части грудной клетки и играет важнейшую роль в иммунной системе, однако с возрастом он начинает сокращаться в размерах и забиваться жировой тканью.

Добровольцев набралось девять человек, все - мужчины в возрасте от 51 до 65 лет, у которых на протяжении года брали регулярные анализы крови, а также провели МРТ в начале и в конце исследования.

В итоге показатели крови улучшились у всех девятерых участников, а у семи из них действительно произошла регенерация тканей вилочковой железы - то есть эксперимент Фахи удался.

Хорват провел собственное исследование - и обнаружил, что биологический возраст всех участников эксперимента существенно снизился. В том числе и у тех шести волонтеров, которые сдали последний анализ крови спустя полгода после окончания приема препаратов - то есть "возрастной эффект" терапии оказался продолжительным.

"Возможно, какой-то эффект и есть, но эти результаты нельзя считать абсолютно надежными, потому что масштаб работы очень скромный и контроль над исследованием не был достаточным", - подчеркивает профессор клеточной биологии Университета Аахена Вольфганг Вагнер.

Однако сам Хорват настроен оптимистично.

"Поскольку мы могли отследить изменения (в анализах, - ред.) каждого участника отдельно, и у всех эффект (омоложения, - ред.) оказался очень сильным, я полон оптимизма".

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