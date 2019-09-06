Вчені випадково знайшли ліки, що повертають молодість

Учасники медичного експерименту, проведеного вченими Каліфорнійського університету, "помолодшали" в результаті прийому прописаних їм препаратів - тобто знизили свій біологічний вік, що визначається спеціальними маркерами ДНК, повідомляє "Російська служба BBC" з посиланням на журнал Nature, який називає результати експерименту першим натяком на те, що "біологічний вік" організму можна звернути назад.

Водночас журнал, як і самі автори дослідження підкреслюють досить скромний масштаб роботи і відсутність контрольної групи.

Вчені самі не очікували таких результатів, і навіть не ставили такої мети: вони хотіли лише перевірити вплив одночасного прийому трьох досить розповсюджених у медицині препаратів на імунну систему.

Проте через рік прийому цього лікарського коктейлю добровольцями з'ясувалося, що кожен з них "помолодшав" у середньому на 2,5 роки.

Ознаки відновлення показала і імунна система учасників.

"Я очікував побачити уповільнення (біологічних, - ред.) годинників, але ніяк не зворотний хід. Все це виглядало досить футуристично", - заявив професор генетики Стів Хорват.

Біологічний вік людини визначають так звані епігенетичні годинники - набір маркерів ДНК, які змінюються в міру старіння. Він відображає функціональний стан організму і може як випереджати реальний, календарний вік, так і відставати від нього.

Спочатку імунолог з Лос-Анджелеса Грегорі Фахі хотів перевірити, наскільки безпечно використовувати ін'єкції гормону росту - соматотропіну для відновлення тканин вилочкової залози у людей. Цей невеликий орган, розташований у верхній частині грудної клітини і відіграє важливу роль в імунній системі, проте з віком він починає скорочуватися в розмірах і забиватися жировою тканиною.

Добровольців набралося дев'ять осіб, усі - чоловіки у віці від 51 до 65 років, у яких протягом року брали регулярні аналізи крові, а також провели МРТ на початку і в кінці дослідження.

В результаті показники крові покращилися у всіх дев'ятьох учасників, а у семи з них дійсно сталася регенерація тканин вилочкової залози - тобто експеримент Фахі вдався.

Хорват провів власне дослідження - і виявив, що біологічний вік усіх учасників експерименту істотно знизився. У тому числі і у тих шести волонтерів, які здали останній аналіз крові через півроку після закінчення прийому препаратів - тобто "віковий ефект" терапії виявився тривалим.

"Можливо, якийсь ефект і є, але ці результати не можна вважати абсолютно надійними, тому що масштаб роботи дуже скромний і контроль над дослідженням не був достатнім", - підкреслює професор клітинної біології Університету Аахена Вольфганг Вагнер.

Проте сам Хорват налаштований оптимістично.

"Оскільки ми могли відстежити зміни (в аналізах, - ред.) кожного учасника окремо, і у всіх ефект (омолодження, - ред.) виявився дуже сильним, я сповнений оптимізму".

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