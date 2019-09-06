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06 сентября 2019, пятница, 18:43 399
Политика 2019-09-06T18:44:31+03:00
Українські Новини
Кличко с главой Австрийской народной партии Курцем обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС

Кличко с главой Австрийской народной партии Курцем обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко и председатель Австрийской народной партии Курц обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС. Встреча политиков состоялась в Австрии, куда Кличко прибыл по приглашению Курца, сообщает сайт Кличко.

"Я хорошо помню нашу первую встречу на конференции по сфере безопасности в Мюнхене в 2014 году. Это было время Майдана, когда украинский народ боролся свое право на демократию, на европейский путь развития. Для меня было очень важно услышать искренние слова солидарности от вас - в то время министра иностранных дел Австрии. Не менее важной для нас была и является поддержка со стороны Австрии и других стран ЕС в борьбе Украины против российской агрессии, поддержка процесса реформ в нашей стране", - заявил Кличко во время встречи с Курцем.

Он отметил, что от того, сможет ли Украина отстоять свою независимость, защитить вместе с ЕС принципы международного права и общие демократические ценности, зависит стабильность и безопасность в Европе.

"Украина заинтересована в объединенном и мощном ЕС. Я надеюсь, что и ЕС заинтересован в сильной и успешной Украине", - подчеркнул мэр Киева.

"Мы рассчитываем, что Австрия вместе с другими членами ЕС продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Прежде всего это касается сохранения санкций, как наиболее действенного способа противодействия агрессивной политике России", - подчеркнул Кличко.

"Украине нужен мир, но не любой ценой. Мы не имеем права дать агрессору возможность реализовать его план "урегулирования". Даже частично. Потому что это создаст ситуацию, когда суверенитет Украины будет под постоянной угрозой. Это также поощряет дальнейшее агрессивное поведение России, грозит общеевропейской безопасности и стабильности", - сказал мэр Киева.

Также Кличко с Курцем обсудили тему важности усиления местной демократии и развития местного самоуправления.

"Для нас важен опыт Австрии во многих сферах общественно-политической жизни, ваш опыт в создании эффективной, стабильной экономики. Для нас важно политическое, экономическое и торговое сотрудничество с Австрией", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что Украина высоко ценит усилия Себастьяна Курца в развитии украинско-австрийских отношений.

Виталий Кличко вместе с Курцем посетили мероприятие, организованное Австрийской народной партией к внеочередным парламентским выборам, которые состоятся в Австрии 29 сентября. В Политической академии Австрийской народной партии состоялась встреча с первой десяткой кандидатов от партии.

Австрийская народная партия, основанная в 1945 году, является самой многочисленной политической силой страны и насчитывает более 600 000 членов.

На предстоящих выборах партия имеет высокие шансы победить, а Курц - вернуться на должность федерального канцлера Австрии.

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