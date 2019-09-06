Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун"

Так называемая медицинская реформа бывшей и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун – это целенаправленное уничтожение системы здравоохранения в стране. Об этом заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Наталия Королевская.

"Медреформа" Супрун – это целенаправленное уничтожение всей системы здравоохранения в стране. Результаты этих антиконституционных действий – просто шокирующие. Более 70 тыс. медиков покинули страну, почти на четверть сократилось количество медучреждений, смертность более чем в два раза превышает рождаемость, а Украина стала лидером по распространяемости кори, СПИДа, ВИЧ и гепатитов. Полностью провалена программа вакцинации детей и сорваны все сроки госзакупки лекарств. Эту "реформу", от которой пострадали миллионы наших граждан, не поддерживают ни пациенты, ни медицинские работники!" – отметила оппозиционный политик.

По словам Наталии Королевской, украинская система здравоохранения действительно нуждается в реформировании. Но нужен механизм предоставления качественной и доступной медицинской помощи, а не реформа, направленная на сокращение количества граждан.

"Мы зарегистрировали в парламенте законопроект №1114 с требованием отменить Закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", который грубо нарушает статью 49 Конституции Украины, гарантирующую КАЖДОМУ украинцу право на бесплатную медицинскую помощь. Также мы будем добиваться отмены всех провальных реформ режима Порошенко, которые выполняют одну общую задачу – сделать из Украины страну необразованных, нищих людей, которые не доживают до пенсии. Объединив усилия, мы исправим ошибки прошлой власти и защитим людей!" – констатировала Наталия Королевская.