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  • "Арселормиталл Кривой Рог" не поддерживает законопроект об изменении налоговой ставки для металлургических предприятий
06 сентября 2019, пятница, 15:44 403
Экономика 2019-09-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
"Арселормиталл Кривой Рог" не поддерживает законопроект об изменении налоговой ставки для металлургических пре

"Арселормиталл Кривой Рог" не поддерживает законопроект об изменении налоговой ставки для металлургических предприятий

Руководство одного из крупнейших металлургических предприятий Украины считает нецелесообразным законопроект по изменению системы налогообложения в металлургической отрасли. Об этом сообщает ДС.

"Этот законопроект очень спорный, его принятие может негативно повлиять не только на горно-добывающую отрасль Украины, которая сейчас конкурирует на мировых рынках в условиях мирового падения цен на металлопродукцию и железорудное сырье, но и вообще на условия ведения бизнеса в Украине", - заявляет заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

По его словам, в предложенной редакции закона присутствуют пункты, которые ухудшат сотрудничество между предприятиями и фискальными государственными органами. "Например, в законопроекте предлагается отменить персональную ответственность налоговых инспекторов, что однозначно ослабит позиции предприятий и предпринимателей. Законопроект еще не имел возможности быть оговоренным общественностью, чтобы получить значительное количество критических замечаний, которые естественно появятся после его прочтения. Поэтому никак нельзя спешить с его принятием", - уверен Владимир Ткаченко.

Ранее в СМИ союзы металлургов объясняли, что новый законопроект изменяет привычную ренту на добычу полезных ископаемых на налог с обращения для железорудных ГОКов. "Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако, существенное снижение конкурентоспособности вследствие внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", - отмечают металлурги.

Напомним, 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Резонанс законопроект приобрел после того, как выяснилось накануне Игорь Коломойский обнародовал эту инициативу в интервью сайту Цензор.нет. Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горно-добывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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