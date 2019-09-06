Французская авиакомпания объявила о прекращении выполнения всех рейсов

Авиакомпания Aigle Azur (Франция) объявила о прекращении выполнения всех рейсов, в том числе и из Украины, с вечера 6 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Финансовое положение компании и связанные с этим эксплуатационные трудности не позволяют обеспечить полеты после вечера 6 сентября", - сказано в нем.

Отмечается, что компания испытывая большие экономические трудности.

В связи с этим Aigle Azur заявила, что не сможет быстро компенсировать отмену всех рейсов пассажирам.

По состоянию на 7 сентября 2019 года, независимо от аэропорта вылета, рейсы Aigle Azur отменяются.

Как сообщали Українські Новини, в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за повышения цен на провоз ручной клади.

Ранее авиакомпания Ryanair также ограничил бесплатный провоз ручной клади.