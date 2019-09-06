подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Европейское энергосообщество призывает к отмене административных ограничений на рынке электроэнергии
06 сентября 2019, пятница, 14:17 468
Экономика 2019-09-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Европейское энергосообщество призывает к отмене административных ограничений на рынке электроэнергии

Европейское энергосообщество призывает к отмене административных ограничений на рынке электроэнергии

Поэтапная отмена механизма публичных спецобязательств (PSO) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна стать высокоприоритетной задачей для Кабмина Украины и НКРЭКУ, считают в Европейском энергетическом сообществе. Об этом говорится в отчете, опубликованном на интернет-сайте организации.

"Постепенное снижение и отмена ценовых ограничений и непропорционального PSO с целью стимулирования участия на рынке ("рынок на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок" - ред.) и развития конкуренции должно быть определено Кабинетом министров и НКРЭКУ в качестве задач высокого приоритета", – уверены специалисты Европейского энергосообщества.

Введение в Украине с 1 июля оптового рынка электроэнергии осуществлялось в т.н. "защищенном режиме", предусматривающем ряд админограничений, которые необходимо отменить для перехода к полноценной рыночной модели. По мнению Европейского энергосообщества, установленные на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) до марта 2020 года ценовые ограничения снижают интерес участников к работе на  рынке. В результате уменьшается объем торгуемой на РСВ и ВСР электроэнергии, это не способствует установлению объективной рыночной цены. В Европейском энергосообществе уверены – снятие ограничений обеспечит максимально эффективную работу энергорынка.

Ранее бывший представитель президента в Кабмине предлагал ужесточить  ценовые ограничения, снизив их на 15-20%. Однако, руководители нового правительства Украины выступили против административного вмешательства в энергорынки и за их дальнейшую либерализацию. Премьер-министр А. Гончарук в своем первом интервью заявил, что, если стоимость электроэнергии регулировать вручную, вне законов рынка, это наносит ущерб государству.


"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", - заявил А.Гончарук.

Точку зрения премьер-министра поддержал министр энергетики и защиты окружающей среды А. Оржель.

"Чем выше уровень вмешательства государства в рынки, тем больше возникает диспропорций. Наша жесткая позиция - как можно меньшее вмешательство государства в энергорынки, либерализация экономики", - заявил Оржель.

По его мнению, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию и ведет к снижению объема инвестиций, поэтому необходимо максимально уменьшить роль государства в работе энергетических рынков.

Напомним, с 1 июля в Украине введена новая модель рынка электроэнергии. Реформа энергорынка – выполнение обязательств Украины перед Евросоюзом. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены на электричество. Рынок электроэнергии был введен в т.н. "защищенном режиме" - правила купли-продажи электроэнергии на РСВ и ВСР предполагают девятимесячный переходный период, в течение которого производители электроэнергии в заявках на ее продажу должны применять цену, не превышающую максимальное значение средних ценовых показателей за последние три месяца до введения новой модели рынка.
Архив
Новости
В августе международные резервы увеличились на 0,8% до $22 млрд 16:29
СБУ раскрыла планы ФСБ устроить теракт в Бердычеве 16:26
Данилюк назначил своим советником Гурского 16:12
Зеленский ввел Гончарука, Разумкова и Загороднюка в состав СНБО 16:02
"Арселормиталл Кривой Рог" не поддерживает законопроект об изменении налоговой ставки для металлургических предприятий 15:44
больше новостей
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Депутаты нашли способ, как прятать свои переписки. Фото: Facebook/Варвара Квитка
Нардепы придумали, как прятать переписки от объективов 08:52
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды 09:47
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:16
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok